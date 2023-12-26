ua en ru
Вт, 26 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Мій найкращий подарунок". Ексдружина Кличка вперше за довгий час показалася з їхніми дітьми (фото)

Вівторок 26 грудня 2023 16:49
UA EN RU
"Мій найкращий подарунок". Ексдружина Кличка вперше за довгий час показалася з їхніми дітьми (фото) Віталій Кличко з колишньою дружиною Наталією (фото: instagram.com/natalia_yegorova)
Автор: Іванна Пашкевич

Колишня дружина Київського міського голови Віталія Кличка, Наталія Єгорова, вперше за довгий час потішила прихильників новими сімейними фото із синами.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram 49-річної співачки.

Наталія Єгорова відсвяткувала Різдво у колі найближчих людей

За традицією, велике зимове свято колишня обраниця мера Києва зустріла зі своїми нащадками вдома, в Гамбурзі.

За великим родинним столом зібралися її 21-річна донька Єлизавета-Вікторія, яка живе в США, 23-річний Єгор-Даніель із Великої Британії та 18-річний Максим.

&quot;Мій найкращий подарунок&quot;. Ексдружина Кличка вперше за довгий час показалася з їхніми дітьми (фото)

Наталія Єгорова показала святковий стіл на Різдво (фото: instagram.com/natalia_yegorova)

На честь свята Наталія та її діти одягнулися у веселе тематичне вбрання.

"Мій найкращий та найцінніший подарунок в житті", - підписала фото Наталія.

&quot;Мій найкращий подарунок&quot;. Ексдружина Кличка вперше за довгий час показалася з їхніми дітьми (фото)&quot;Мій найкращий подарунок&quot;. Ексдружина Кличка вперше за довгий час показалася з їхніми дітьми (фото)

Наталія Єгорова з дітьми від Володимира Кличка (фото: instagram.com/natalia_yegorova)

Для довідки

Віталій та Наталія Кличко одружилися 26 квітня 1997 року. У них народилося троє дітей: у 2000 році - син Єгор-Деніел, у 2002 - дочка Єлизавета-Вікторія, а у 2005 - син Максим.

У серпні 2022 року політик повідомив, що вони з дружиною розлучаються після 25 років шлюбу.

&quot;Мій найкращий подарунок&quot;. Ексдружина Кличка вперше за довгий час показалася з їхніми дітьми (фото)

Віталій Кличко з колишньою дружиною Наталією (фото: instagram.com/natalia_yegorova)

"Багато років - різні інтереси, різне життя. І ми вирішили вже оформити це офіційно. Це бажання обох сторін. У нас залишилися добрі взаємини, ми поважаємо одне одного, діти вже дорослі, і життя триває", - говорив політик в інтерв’ю "Бабелю".

До слова, зараз Наталія живе в Німеччині, де намагається зробити співочу кар’єру, діти навчаються за кордоном.

Нещодавно Раміна Есхакзай вперше назвала причину розриву з екснареченим Проніним.

Також Наталія Могилевська сказала, що завадило їй стати мамою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Різдво діти Віталий Кличко