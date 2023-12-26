"Мой самый лучший подарок". Экс-жена Кличко впервые за долгое время показалась с их детьми (фото)

Бывшая жена Киевского городского головы Виталия Кличко, Наталья Егорова, впервые за долгое время порадовала поклонников новыми семейными фото с сыновьями.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram 49-летней певицы.

Наталья Егорова отметила Рождество в кругу самых близких людей

По традиции большой зимний праздник бывшая избранница мэра Киева встретила со своими потомками дома, в Гамбурге.

За большим семейным столом собрались ее 21-летняя дочь Елизавета-Виктория, проживающая в США, 23-летний Егор-Даниэль из Великобритании и 18-летний Максим.

Наталья Егорова показала праздничный стол на Рождество (фото: instagram.com/natalia_yegorova)

В честь праздника Наталья и ее дети оделись в веселый тематический наряд.

"Мой самый лучший и ценный подарок в жизни", - подписала фото Наталья.

Наталья Егорова с детьми от Виталия Кличко (фото: instagram.com/natalia_yegorova)

Для справки

Виталий и Наталья Кличко поженились 26 апреля 1997 года. У них родилось трое детей: в 2000 году - сын Егор-Дениел, в 2002 - дочь Елизавета-Виктория, а в 2005 - сын Максим.

В августе 2022 года политик сообщил, что они с женой разводятся после 25 лет брака.

Виталий Кличко с бывшей женой Натальей (фото: instagram.com/natalia_yegorova)

"Много лет - разные интересы, разная жизнь. И мы решили уже оформить это официально. Это желание обеих сторон. У нас остались хорошие отношения, мы уважаем друг друга, дети уже взрослые, и жизнь продолжается", - говорил политик в интервью "Бабелю".

К слову, сейчас Наталья живет в Германии, где пытается сделать певческую карьеру, дети учатся за границей.