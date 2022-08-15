Кличко разводится с женой, с которой был в браке 26 лет
Спортсмен и мэр Киева Виталий Кличко сообщил о бракоразводном процессе со своей женой Натальей. С ней он был в браке с 1996 года.
О таком решении градоначальник столицы рассказал изданию "Бабель".
Слухи о разводе ходили давно
Слухи о том, что Кличко собирается разводиться ходили в сети уже давно, но только сейчас Виталий подтвердил данный факт.
Глава столицы отметил, что ни для кого не секрет, что они с женой уже давно живут в разных городах. Отметим, что Наталья Кличко в Германии.
"Многие годы — разные интересы, разная жизнь. И мы решили уже оформить это официально", - сказал мэр.
Также Виталий отметил, что такое решение - обоюдное.
"Да. Это желание обеих сторон. У нас остались хорошие отношения, мы уважаем друг друга, дети уже взрослые, и жизнь продолжается", - сообщил он.
Кличко очень интересно ответил на вопрос, занято ли сейчас его сердце.
"Оно занято Киевом. Як тебе не любити, Києве мій?" - уклончиво сказал Виталий.
Наталья Кличко уже давно живет в Германии (фото: facebook.com/nataliaklitschkoofficial)
Для справки
48-летняя Наталья Кличко - бывшая спортсменка, модель, певица. В браке с Виталием она родила троих детей.
Напомним, что Оля Полякова рассказала, почему так много разводов во время войны. Певица поделилась своим мнением.
Также читайте, что Надя Дорофеева впервые после развода засветила нового избранника.