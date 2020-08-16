На митинг в центре Минска вышли сотни тысяч белорусов: впечатляющие фото и видео

Митинг в Минске против Лукашенко собрал сотни тысяч человек (фото: twitter.com/tutby)

На митинг в Минске против действующей власти собрались сотни тысяч человек

В Беларуси продолжаются протесты. При этом в воскресенье, 16 августа, в Минске проходит самый масштабный в истории Беларуси марш свободы. Люди также вышли на митинг в других городах и населенных пунктах страны.

Протестующие требуют отпустить всех ранее задержанных, правосудия над виновными в пытках, и чтобы Александр Лукашенко ушел в отставку. По данным TUT.BY, в Минске сегодня собралось не менее 200 тысяч человек.

Митинг в Минске против Лукашенко собрал сотни тысяч человек (фото: twitter.com/tutby)

Сейчас в Минске от Стелы люди начинают рассредотачиваться по другим частям города. Но так митинг выглядел в 15.00.



По нашим оценкам, это крупнейшая акция протеста в истории суверенной Беларуси. pic.twitter.com/uSt57TI0rj — TUT.BY (@tutby) August 16, 2020

Минск. На акцию протеста у стелы собралось, по нашим оценкам, несколько сот тысяч человек. pic.twitter.com/oixA8O0bVp — TUT.BY (@tutby) August 16, 2020

Митинг в Минске против Лукашенко собрал сотни тысяч человек (видео: twitter.com/tutby)

Стоит отметить, что сегодня в столице Беларуси прошел и провластный митинг. Местные СМИ писали о том, что демонстрантов привезли автобусами. Людей высадили возле дворца культуры железнодорожников, и вручили им флаги страны.

Кроме того, вторая часть участников провластного митинга приехала поездом из Бреста. Мало кто из демонстрантов соглашался общаться с прессой.

На митинге в поддержку Лукашенко также выступила украинская композитор Виктория Кохана. Она говорила об украинских революциях 2004 и 2013 годов, и заявила, что во время первой революции людей разделили на первый, второй и третий сорт. По ее словам, кто принимал участие в той революции, тот знает о чем речь.

Также она рассказала и о 2013 году, и отметила, что Украина потеряла тогда территории, поэтому белорусам нужно жить в мире и не выходить на протесты против Лукашенко.