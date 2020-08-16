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В центре Минска организовали провластный митинг

Минск, Воскресенье 16 августа 2020 12:56
В центре Минска организовали провластный митинг
Фото: митинг в Минске (TUT.by)
Автор: Максим Зайченко

В Минск приехали автобусы и поезда с демонстрантами

В воскресенье, 16 августа, в центре Минска собираются демонстранты, которые будут поддерживать нынешнюю власть в Беларуси. Около 12:00 дня люди начали идти в сторону площади Независимости.

Об этом сообщает TUT.by.

Как отмечается, часть демонстрантов прибыли автобусами - их выгрузили возле дворца культуры железнодорожников, где также вручили красно-зеленые флаги страны.

Вторая часть участников провластного митинга приехала поездом из Бреста. Мало кто из демонстрантов соглашается общаться с прессой.

Люди не говорят, с какой целью приехали, но одна из женщин уточнила, что "никто не заставлял приезжать".

"Привезенные из регионов участники митинга в поддержку Лукашенко скандируют "За батьку". Организованные группы по 30-40 человек продолжают подвозить к площади. Их не досматривают на входе, хотя одиночек проверяют довольно тщательно", - отмечает издание.

Журналистам также удалось пообщаться с людьми, которые пришли на провластный митинг.

Как писало РБК-Украина, в Минске сегодня одновременно пройдут два митинга: при этом в поддержку Лукашенко сгоняют бюджетников под угрозой увольнения.

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