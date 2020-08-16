В центре Минска организовали провластный митинг

В Минск приехали автобусы и поезда с демонстрантами
В воскресенье, 16 августа, в центре Минска собираются демонстранты, которые будут поддерживать нынешнюю власть в Беларуси. Около 12:00 дня люди начали идти в сторону площади Независимости.
Об этом сообщает TUT.by.
Как отмечается, часть демонстрантов прибыли автобусами - их выгрузили возле дворца культуры железнодорожников, где также вручили красно-зеленые флаги страны.
Вторая часть участников провластного митинга приехала поездом из Бреста. Мало кто из демонстрантов соглашается общаться с прессой.
Люди не говорят, с какой целью приехали, но одна из женщин уточнила, что "никто не заставлял приезжать".
"Привезенные из регионов участники митинга в поддержку Лукашенко скандируют "За батьку". Организованные группы по 30-40 человек продолжают подвозить к площади. Их не досматривают на входе, хотя одиночек проверяют довольно тщательно", - отмечает издание.
Журналистам также удалось пообщаться с людьми, которые пришли на провластный митинг.
Как писало РБК-Украина, в Минске сегодня одновременно пройдут два митинга: при этом в поддержку Лукашенко сгоняют бюджетников под угрозой увольнения.