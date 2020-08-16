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На мітинг в центрі Мінська вийшли сотні тисяч білорусів: вражаючі фото і відео

Мінськ, Неділя 16 серпня 2020 18:56
На мітинг в центрі Мінська вийшли сотні тисяч білорусів: вражаючі фото і відео
Мітинг у Мінську проти Лукашенка зібрав сотні тисяч людей (фото: twitter.com/tutby)
Автор: Styler

На мітинг в Мінську проти діючої влади зібралися сотні тисяч людей

У Білорусі тривають протести. При цьому в неділю, 16 серпня, в Мінську проходить наймасштабніший в історії Білорусі марш свободи. Люди також вийшли на мітинг в інших містах і населених пунктах країни.

Протестуючі вимагають відпустити всіх раніше затриманих, правосуддя над винними в катуваннях, і щоб Олександр Лукашенко пішов у відставку. За даними TUT.BY, в Мінську сьогодні зібралося не менше 200 тисяч чоловік.

На мітинг в центрі Мінська вийшли сотні тисяч білорусів: вражаючі фото і відеоНа мітинг в центрі Мінська вийшли сотні тисяч білорусів: вражаючі фото і відеоНа мітинг в центрі Мінська вийшли сотні тисяч білорусів: вражаючі фото і відеоНа мітинг в центрі Мінська вийшли сотні тисяч білорусів: вражаючі фото і відео

Мітинг у Мінську проти Лукашенка зібрав сотні тисяч людей (фото: twitter.com/tutby)

Мітинг у Мінську проти Лукашенка зібрав сотні тисяч людей (відео: twitter.com/tutby)

Варто зазначити, що сьогодні в столиці Білорусі пройшов і провладний мітинг. Місцеві ЗМІ писали про те, що демонстрантів привезли автобусами. Людей висадили біля палацу культури залізничників, і вручили їм прапори країни.

Крім того, друга частина учасників провладного мітингу приїхала поїздом з Бреста. Мало хто з демонстрантів погоджувався спілкуватися з пресою.

На мітингу на підтримку Лукашенка також виступила українська композиторка Вікторія Кохана. Вона говорила про українські революції 2004 і 2013 років, і заявила, що під час першої революції людей розділили на перший, другий і третій сорт. За її словами, хто брав участь в тій революції, той знає про що мова.

Також вона розповіла і про 2013 рік, і зазначила, що Україна втратила тоді території, тому білорусам треба жити у мирі і не виходити на протести проти Лукашенка.

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