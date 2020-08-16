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Марш свободы в Беларуси: что известно на данный момент

Минск, Воскресенье 16 августа 2020 14:00
Марш свободы в Беларуси: что известно на данный момент
Фото: протесты в Беларуси (tut.by)
Автор: Анастасия Рокитна

Проходит самый масштабный в истории Беларуси марш свободы

В Минске проходит самый масштабный в истории Беларуси марш свободы. Марш проходит и в других городах и населенных пунктах страны, более подробно в материале РБК-Украина.

Протестующие требуют отпустить всех ранее задержанных, отставки Александра Лукашенко и правосудия над виновными в пытках.

Марш свободы в Беларуси: что известно на данный момент

Отметим, лидер объединенной оппозиции Светлана Тихановская призвала мэров городов стать организаторами протестов 15 и 16 августа и остановить кровавую бойню, в которую власти превратили мирные выступления граждан.

Результаты выборов в Беларуси

В ЦИК страны сообщили, что на выборах президента Беларуси проголосовали 5,8 млн избирателей. По результатам выборов, Александр Лукашенко набрал 80,1% (4 661 075 голосов), а Светлана Тихановская - 10,1% (588 622 голоса).

Разговор Лукашенко и Путина

Президенты двух стран 15 августа обсудили ситуацию, которая складывается внутри и вокруг Беларуси. Также Путин и Лукашенко отметили позитив по поводу возвращения в РФ боевиков "Вагнера", которые были ранее задержаны в Минске.

Санкции против Беларуси

Европейский Союз заявил о подготовке санкций против Беларуси. В ответ пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз заявил, что Евросоюз однозначно является одним из приоритетных направлений во внешней политике Беларуси. Страна настроена на продолжение, пусть и сложного, но диалога.

Лукашенко заявил о внешнем вмешательстве из-за протестов

Александр Лукашенко заявил, что власть "убаюкивать не надо мирными акциями и демонстрациями". Он заявляет о внешнем вмешательстве и говорит, что ему не нужно международное посредничество.

Напомним, Владимир Зеленский отреагировал на выдачу "вагнеровцев" России и назвал такое решение "мягко говоря, несправедливым".

Отметим, Беларусь передала России 32 ранее задержанных боевиков "Вагнера.

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