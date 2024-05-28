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Мітболи з вершково-грибним соусом: рецепт смачнющої вечері для родини

Як готувати мітболи (ілюстрація: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Мітболи - більш сучасна назва м'ясної страви, яку ми зазвичай називаємо "тефтелі". Хоча технологія приготування надзвичайно подібна, вважається, що основна різниця - метод приготування і складники. Попри те, що цей рецепт схожий зі способом готування тефтель, ця неймовірно смачна страва неодмінно припаде до душі.

Про те, як готувати мітболи-тефтелі у вершковому соусі з грибами, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний Telegram-канал "рецепти від mil_alexx".

Що потрібно для мітболів з вершковим соусом

Для того, щоб приготувати таку ситну вечерю, потрібні такі інгредієнти:

  • курячий фарш - 500 г;
  • печериці - 250 г;
  • манка - 3 ст. л.;
  • вершки - 250 г;
  • яйце - 1 шт.;
  • вершкове масло - 15 г;
  • цибуля (маленька) - 2 шт.;
  • олія - 10 г;
  • сіль - до смаку;
  • перець - до смаку;
  • мелений коріандр - до смаку;
  • зіра - до смаку;
  • зелень - до смаку.

Як готувати мітболи з вершковим соусом та грибами

Перекладіть фарш до тарілки. Очистьте і подрібніть цибулю - половину додайте до фаршу, половину залиште для соусу. Додайте до м'яса з цибулею манку, яйце, коріандр, зіру, підсоліть та поперчіть до смаку.

Ретельно перемішайте масу і виліпіть тефтельки невеликого розміру - як горіх. Для того, щоб фарш не лип до рук, змочіть долоні водою.

Розігрійте пательню з олією та викладіть мітболи. Смажте тефтельки до рум'яної золотистої скоринки з кожного боку. Після цього приберіть мітболи з пательні.

Підготуйте печериці та зелень для соусу - промийте їх водою, наріжте гриби на невеликі частини, а зелень подрібніть.

Покладіть в пательню вершкове масло, розтопіть його та вкиньте решту цибулі. Смажте 3-4 хвилини, після цього додайте нарізані печериці і смажте, перемішуючи, приблизно 8 хвилин.

Влийте до печериць теплі вершки, підсоліть та поперчить. Вершки мають бути саме теплими або навіть гарячими - тоді менша ймовірність згортання.

Перемішайте складники і доведіть соус до кипіння. Після цього викладіть тефтелі, накрийте пательню кришкою та протушкуйте декілька хвилин. Подавайте мітболи з соусом, присипавши зеленню.

До речі, раніше ми писали про те, як готувати жульєн в тарталетках.

Читайте також, як готувати бограч вдома.

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