Мітболи з вершково-грибним соусом: рецепт смачнющої вечері для родини

Що потрібно для мітболів з вершковим соусом

Для того, щоб приготувати таку ситну вечерю, потрібні такі інгредієнти:

курячий фарш - 500 г;

печериці - 250 г;

манка - 3 ст. л.;

вершки - 250 г;

яйце - 1 шт.;

вершкове масло - 15 г;

цибуля (маленька) - 2 шт.;

олія - 10 г;

сіль - до смаку;

перець - до смаку;

мелений коріандр - до смаку;

зіра - до смаку;

зелень - до смаку.

Як готувати мітболи з вершковим соусом та грибами

Перекладіть фарш до тарілки. Очистьте і подрібніть цибулю - половину додайте до фаршу, половину залиште для соусу. Додайте до м'яса з цибулею манку, яйце, коріандр, зіру, підсоліть та поперчіть до смаку.

Ретельно перемішайте масу і виліпіть тефтельки невеликого розміру - як горіх. Для того, щоб фарш не лип до рук, змочіть долоні водою.

Розігрійте пательню з олією та викладіть мітболи. Смажте тефтельки до рум'яної золотистої скоринки з кожного боку. Після цього приберіть мітболи з пательні.

Підготуйте печериці та зелень для соусу - промийте їх водою, наріжте гриби на невеликі частини, а зелень подрібніть.

Покладіть в пательню вершкове масло, розтопіть його та вкиньте решту цибулі. Смажте 3-4 хвилини, після цього додайте нарізані печериці і смажте, перемішуючи, приблизно 8 хвилин.

Влийте до печериць теплі вершки, підсоліть та поперчить. Вершки мають бути саме теплими або навіть гарячими - тоді менша ймовірність згортання.

Перемішайте складники і доведіть соус до кипіння. Після цього викладіть тефтелі, накрийте пательню кришкою та протушкуйте декілька хвилин. Подавайте мітболи з соусом, присипавши зеленню.