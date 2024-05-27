ua en ru
Пн, 27 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Готуємо бограч вдома: рецепт апетитної і ситної страви угорської кухні

Понеділок 27 травня 2024 17:48
UA EN RU
Готуємо бограч вдома: рецепт апетитної і ситної страви угорської кухні Як готувати бограч (ілюстрація: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Бограч - густа перша страва, яка нагадує суміш супу та рагу, обов'язково зі спеціями. Батьківщиною бограчу вважається Угорщина, проте ця страва поширена й на території Закарпаття. Оскільки цю страву традиційно готували на багатті, бограч може чудово замінити шашлики - однак приготувати його можна й вдома.

Про те, як готувати бограч, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на YouTube-канал з рецептами "Marie cooking".

Що потрібно для бограча

Для того, щоб приготувати цю ситну та ароматну страву, потрібні такі інгредієнти:

  • сало - 100 г;
  • яловичина - 500 г;
  • картопля (середня) - 4 шт.;
  • помідори - 2 шт.;
  • болгарський перець - 2 шт.;
  • цибуля - 1 шт.;
  • часник - 4 зубчики;
  • паприка копчена - 1 ст. л.;
  • паприка солодка - 1 ст. л.;
  • бульйон (або вода) - 1,5-2 л;
  • перець чорний мелений - до смаку;
  • борошно - 100 г;
  • яйця - 1 шт.;
  • сіль - дрібка.

Як готувати бограч

Підготуйте овочі - помийте та очистьте від шкірки картоплю, почистьте часник та цибулю. Помийте болгарський перець і видаліть з нього серцевину. Наріжте картоплю, перці і цибулю кубиками, а часник - скибочками.

Помийте помідори і також наріжте їх кубиками. Яловичину також помийте і наріжте на середні за розміром шматочки.

Готуємо бограч вдома: рецепт апетитної і ситної страви угорської кухні

Наріжте яловичину на шматочки (скриншот / Marie cooking)

Готуйте бограч в каструлі з товстим дном, щоб посуд добре і рівномірно прогрівся.

Поставте посуд на середній вогонь, наріжте маленькими кубиками сало і вкиньте в каструлю. Сало обсмажте до шкварок, а потім витягніть з посуду.

Готуємо бограч вдома: рецепт апетитної і ситної страви угорської кухні

Смажте сало до шкварок (скриншот / Marie cooking)

Висипте в утворений жир цибулю та смажте до золотистого кольору. Після цього додайте солодку і копчену паприку - і ретельно перемішайте складники.

За хвилину додайте до цибулі яловичину та часник, перемішайте майбутній бограч і смажте інгредієнти ще 2-3 хвилини.

Після цього залийте м'ясо бульйоном або водою так, щоб рідина повністю вкривала м'ясо. Варіть бограч на несильному вогні 30-40 хвилин, потім додайте картоплю і варіть все разом ще хвилин 10.

Готуємо бограч вдома: рецепт апетитної і ситної страви угорської кухні

Бограч (скриншот / Marie cooking)

В цей час за бажанням приготуйте доповнення для бограча - маленькі галушки зі щипаного тіста. Для цього просійте борошно в миску, додайте сіль і яйце, та замішайте до однорідного за консистенцією тісто.

Додайте в бограч помідори і болгарський перець - і варіть ще 5 хвилин. Після цього можна або проварити на мінімальному вогні 10-15 хвилин, або ж додати галушки, відщипуючи клаптики від тіста - і також варити хвилин 15.

Перед подачею посипте бограч помитою та подрібненою зеленню та шкварками.

Раніше ми розповідали про те, як готувати панський дерун з куркою і грибами.

Читайте також, як готувати гороховий суп "Сен-Жермен".

Читайте РБК-Україна в Google News
готування Рецепти
NEWS
Вдруге через війну. Коли та на скільки можуть підняти тариф на світло
Вдруге через війну. Коли та на скільки можуть підняти тариф на світло