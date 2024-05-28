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Митболы со сливочно-грибным соусом: рецепт вкусного ужина для семьи

Как готовить митболы (иллюстрация: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Митболы - более современное название мясного блюда, которое мы обычно называем "тефтели". Хотя технология приготовления чрезвычайно схожа, считается, что основная разница - метод приготовления и составляющие. Несмотря на то, что этот рецепт схож со способом приготовления тефтелей, это невероятно вкусное блюдо непременно придется по душе.

О том, как готовить митболы-тефтели в сливочном соусе с грибами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный Telegram-канал "Рецепты от mil_alexx".

Что нужно для митболов со сливочным соусом

Для того чтобы приготовить такой сытный ужин, нужны следующие ингредиенты:

  • куриный фарш - 500 г;
  • шампиньоны - 250 г;
  • манка - 3 ст. л.;
  • сливки - 250 г;
  • яйцо - 1 шт.;
  • сливочное масло - 15 г;
  • лук (маленький) - 2 шт.;
  • масло - 10 г;
  • соль - по вкусу;
  • перец - по вкусу;
  • молотый кориандр - по вкусу;
  • зира - по вкусу;
  • зелень - по вкусу.

Как готовить митболы со сливочным соусом и грибами

Переложите фарш в тарелку. Очистите и измельчите лук - половину добавьте к фаршу, половину оставьте для соуса. Добавьте к мясу с луком манку, яйцо, кориандр, зиру, подсолите и поперчите по вкусу.

Тщательно перемешайте массу и вылепите тефтельки небольшого размера - как орех. Для того чтобы фарш не лип к рукам, смочите ладони водой.

Разогрейте сковороду с растительным маслом и выложите митболы. Жарьте тефтельки до румяной золотистой корочки с каждой стороны. После этого уберите митболы из сковороды.

Подготовьте шампиньоны и зелень для соуса - промойте их водой, нарежьте грибы на небольшие части, а зелень измельчите.

Положите в сковороду сливочное масло, растопите его и вбросьте оставшийся лук. Жарьте 3-4 минуты, после этого добавьте нарезанные шампиньоны и жарьте, перемешивая, примерно 8 минут.

Влейте в шампиньоны теплые сливки, подсолите и поперчите. Сливки должны быть именно теплыми или даже горячими - тогда меньшая вероятность сворачивания.

Перемешайте составляющие и доведите соус до кипения. После этого выложите тефтели, накройте сковороду крышкой и протушите несколько минут. Подавайте митболы с соусом, присыпав зеленью.

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