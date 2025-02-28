Місячний посівний календар на березень-2025: найкращі дні для робіт на городі

Фази Місяця в березні 2025 року

У березні Місяць проходить через всі основні фази, які впливають на ріст рослин. У першій половині місяця переважає зростаючий Місяць, що сприяє активному розвитку культур.

Повний Місяць 14 березня може уповільнити зростання, а період спадного Місяця більше підходить для обрізки та догляду за ґрунтом. Новий місячний цикл починається 29 березня.

Фази Місяця в березні 2025 року:

Зростаючий Місяць - 1-13 березня

- 1-13 березня Повний Місяць у Діві - 14 березня

- 14 березня Спадний Місяць - 15-28 березня

- 15-28 березня Новий Місяць у Овні - 29 березня

- 29 березня Зростаючий Місяць - 30-31 березня

Сонячних та місячних затемнень у цей період не передбачається, що робить місяць стабільним для посадкових робіт.

Сприятливі та несприятливі дні для посіву рослин

Фази Місяця та знак Зодіаку, в якому він перебуває, впливають на ріст рослин. Найкращими для посіву вважаються дні, коли Місяць у знаках Тельця, Діви та Козорога - ці знаки сприяють гарному врожаю. Водночас у періоди молодика та повного Місяця краще утриматися від посадкових робіт.

Сприятливі дні для посадки та посіву:

3-5 березня

8-9 березня

18-19 березня

22-24 березня

27 березня

31 березня

Невдалі дні для посадок та пересадок:

6-7 березня

10 березня

13-15 березня

20-21 березня

26 березня

29 березня

У несприятливі дні краще зайнятися доглядом за ґрунтом, видаленням бур'янів та підготовкою до майбутніх посадок.

Що і коли можна висаджувати в березні

У березні висаджують як розсаду, так і рослини, стійкі до весняних заморозків. До таких належать капуста, редис, шпинат, горох, буряк, а також зелень - петрушка, кріп, кінза. Також це вдалий час для посадки плодових дерев і ягідних кущів.

Найкращі дні для висадки рослин:

Овочі в теплиці та відкритому ґрунті: 1-4, 12, 19, 22-27 березня

1-4, 12, 19, 22-27 березня Розсада овочів: 4-5, 8-11, 18-19, 22-24, 27-28, 31 березня

4-5, 8-11, 18-19, 22-24, 27-28, 31 березня Зелень, пряні трави, салати: 2, 4-5, 8, 12, 18-19, 24-27, 31 березня

2, 4-5, 8, 12, 18-19, 24-27, 31 березня Саджанці дерев і кущів: 2-4, 7-9, 16-19, 22-24, 30-31 березня

2-4, 7-9, 16-19, 22-24, 30-31 березня Квіти: 4, 8, 17-19, 24, 27-31 березня

Якщо правильно вибрати дні для посадки, це допоможе рослинам швидше прижитися та сформувати міцну кореневу систему.

Дотримуючись місячного календаря, можна значно покращити врожайність та уникнути проблем із розвитком рослин. Нехай ваші посіви будуть вдалими, а майбутній урожай порадує рясністю.

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