10 помилок, які господарі роблять на городі навесні та розплачуються весь рік

Весняні роботи в саду завжди викликають захоплення, але для багатьох садівників це також період помилок, які можуть зіпсувати весь урожай. Навесні ми часто бажаємо поспішити з усіма роботами, не враховуючи, що деякі дії можуть зашкодити рослинам.

Утоптування снігу під деревами

Весняний сніг інколи здається ідеальним для захисту коренів дерев від холоду. Однак втоптування снігу може призвести до утворення щільної кірки, яка заважатиме його таненню та доступу води до коренів. В результаті цього дерева можуть ослабнути або загинути, особливо молоді плодові дерева.

Побілка дерев

Багато садівників звикли білувати дерева весною, вважаючи, що це захистить їх від сонячних опіків. Насправді найкраще проводити побілку наприкінці осені або взимку, коли сонячні промені менш активні. Весняна побілка не приносить користі і може лише витратити ваш час і зусилля.

Раннє зняття укриттів

Весняне сонце може бути оманливим, і раннє зняття укриттів з ніжних рослин, таких як троянди чи виноград, може призвести до їх загибелі при поверненні морозів. Щоб уникнути цього, не поспішайте знімати укриття, поки не пройде період серйозних морозів.

Рання обробка проти комах-шкідників

Деякі садівники намагаються провести першу обробку проти шкідників ще до того, як з’являться бруньки на деревах. Проте комахи ще не прокинулися, і обробка в холодних умовах не буде ефективною. Крім того, неправильне застосування засобів може пошкодити рослини.

Розкидання органічних добрив

Ідея підживити ґрунт до того, як розтане сніг, здається привабливою, але це призведе лише до того, що добрива змиє талою водою, і вони не принесуть користі. Для ефективного внесення органічних добрив краще почекати, поки земля прогріється.

Навесні не варто поспішати з деякими справами (фото: Freepik.com)

Грубе струшування снігу та льоду з дерев

Струшування снігу та льоду з дерев може призвести до їх пошкодження та ослаблення. Якщо сніг або лід не загрожують розламом гілок, краще почекати, поки природні умови не позбудуться зимового покриття.

Спалювання трави

Багато садівників спалюють суху траву, намагаючись очистити територію від непотрібних рослин. Однак це призводить до загибелі не тільки шкідливих, але й корисних комах. Крім того, висока температура пошкоджує верхній шар ґрунту, знижуючи його родючість.

Купівля саджанців, що пробудилися

Купувати саджанці з уже розкритими бруньками або квітами не рекомендується, адже такі рослини можуть не пережити пересадку і загинути. Найкраще вибирати саджанці з закритою кореневою системою або ті, що ще не почали активного росту.

Нераціональний розподіл навантажень

Навесні багато садівників прагнуть виконати всі роботи одночасно, що може призвести до перенавантаження і травм. Важливо розподіляти сили протягом сезону, не намагаючись зробити все за один день.

Несвоєчасне висадження саджанців і розсади

Пересадка саджанців та розсади в неправильний час може призвести до їх загибелі, особливо якщо вони були на сонці або не підготовлені до посадки. Не забувайте готувати ґрунт та ями для посадки заздалегідь, щоб забезпечити рослинам найкращі умови для росту.