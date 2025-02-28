Лунный посевной календарь на март-2025: лучшие дни для работ на огороде

Март - ключевой месяц для дачников и огородников, ведь именно сейчас начинается активная подготовка к новому сезону. Чтобы получить здоровые и крепкие растения, следует учитывать фазы Луны, ведь они влияют на рост культур.
РБК-Украина (проект Styler) поможет определить лучшие дни для посева овощей, зелени, цветов и деревьев, а также подскажет, когда лучше воздержаться от посадочных работ.
В марте Луна проходит через все основные фазы, которые влияют на рост растений. В первой половине месяца преобладает растущая Луна, что способствует активному развитию культур.
Полнолуние 14 марта может замедлить рост, а период убывающей Луны больше подходит для обрезки и ухода за почвой. Новый лунный цикл начинается 29 марта.
Фазы Луны в марте 2025 года:
Солнечных и лунных затмений в этот период не предвидится, что делает месяц стабильным для посадочных работ.
Фазы Луны и знак Зодиака, в котором она находится, влияют на рост растений. Лучшими для посева считаются дни, когда Луна в знаках Тельца, Девы и Козерога - эти знаки способствуют хорошему урожаю. В то же время в периоды новолуния и полнолуния лучше воздержаться от посадочных работ.
Благоприятные дни для посадки и посева:
Неудачные дни для посадок и пересадок:
В неблагоприятные дни лучше заняться уходом за почвой, удалением сорняков и подготовкой к будущим посадкам.
В марте высаживают как рассаду, так и растения, устойчивые к весенним заморозкам. К таковым относятся капуста, редис, шпинат, горох, свекла, а также зелень - петрушка, укроп, кинза. Также это удачное время для посадки плодовых деревьев и ягодных кустов.
Лучшие дни для высадки растений:
Если правильно выбрать дни для посадки, это поможет растениям быстрее прижиться и сформировать крепкую корневую систему.
Придерживаясь лунного календаря, можно значительно улучшить урожайность и избежать проблем с развитием растений. Пусть ваши посевы будут удачными, а будущий урожай порадует обильностью.
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При написании материала использовались следующие источники: издания Новости.Live и Zemliak.com.