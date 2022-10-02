Місячний календар стрижок на жовтень 2022 року: коли не варто відвідувати перукаря
Місячним календарем з давніх часів користувалися для визначення найкращих днів для різних маніпуляцій із волоссям. Вважається, що в певні фази Місяця стрижки приносять удачу і волосся стає слухняним, росте краще. А в деякі дні стрижки стають невдалими й можуть спричинити неприємності.
Коли в жовтні будуть найвдаліші дні для походу до перукаря і коли стригтися не варто - читайте нижче.
Фази Місяця у жовтні 2022
Місяць, що росте - з 1 по 8 жовтня, з 26 по 31 жовтня
Місяць, що зменшується - з 10 по 24 жовтня
Повний місяць - 9 жовтня
Молодий місяць - 25 жовтня
Сонячне затемнення - 25 жовтня
У дні зростаючого Місяця варто робити стрижки тим, хто хоче швидше відростити волосся. А ось на спадаючий Місяць зростання волосся сповільнюється, тому такі дні варто вибирати тільки тим, у кого коротка стрижка - форма зберігатиметься довше.
Вдалі та невдалі дні для перукарні
Сприятливі дні для стрижки: 3, 12, 15, 18, 19, 22, 24, 29, 30
Для швидкого зростання волосся: 3, 6, 7, 26, 27
Для отримання прибутку та удачі: 2, 6, 19, 22, 27
Ідеальні дні для зміни зачіски: 12, 22, 29, 30
Вдалі дні для фарбування: 1, 2, 4, 12, 15, 18, 19, 20, 28, 29, 30
Для завивки: 4, 6, 22, 31
Нейтральні дні: 5, 6, 7, 8, 11, 14, 16, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 31
Найневдаліші дні: 1, 2, 4, 9, 10, 13, 17
До речі, раніше ми давали повний календар днів ангела на жовтень, який допоможе правильно назвати дитину та привітати рідних з іменинами.
А ще розповідали про те, що та коли можна посіяти в жовтні.