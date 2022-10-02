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Місячний календар стрижок на жовтень 2022 року: коли не варто відвідувати перукаря

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Неділя 02 жовтня 2022 14:42
Місячний календар стрижок на жовтень 2022 року: коли не варто відвідувати перукаря Фото: Місячний календар стрижок на жовтень (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Місячним календарем з давніх часів користувалися для визначення найкращих днів для різних маніпуляцій із волоссям. Вважається, що в певні фази Місяця стрижки приносять удачу і волосся стає слухняним, росте краще. А в деякі дні стрижки стають невдалими й можуть спричинити неприємності.

Коли в жовтні будуть найвдаліші дні для походу до перукаря і коли стригтися не варто - читайте нижче.

Фази Місяця у жовтні 2022

Місяць, що росте - з 1 по 8 жовтня, з 26 по 31 жовтня

Місяць, що зменшується - з 10 по 24 жовтня

Повний місяць - 9 жовтня

Молодий місяць - 25 жовтня

Сонячне затемнення - 25 жовтня

У дні зростаючого Місяця варто робити стрижки тим, хто хоче швидше відростити волосся. А ось на спадаючий Місяць зростання волосся сповільнюється, тому такі дні варто вибирати тільки тим, у кого коротка стрижка - форма зберігатиметься довше.

Вдалі та невдалі дні для перукарні

Сприятливі дні для стрижки: 3, 12, 15, 18, 19, 22, 24, 29, 30

Для швидкого зростання волосся: 3, 6, 7, 26, 27

Для отримання прибутку та удачі: 2, 6, 19, 22, 27

Ідеальні дні для зміни зачіски: 12, 22, 29, 30

Вдалі дні для фарбування: 1, 2, 4, 12, 15, 18, 19, 20, 28, 29, 30

Для завивки: 4, 6, 22, 31

Нейтральні дні: 5, 6, 7, 8, 11, 14, 16, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 31

Найневдаліші дні: 1, 2, 4, 9, 10, 13, 17

До речі, раніше ми давали повний календар днів ангела на жовтень, який допоможе правильно назвати дитину та привітати рідних з іменинами.

А ще розповідали про те, що та коли можна посіяти в жовтні.

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