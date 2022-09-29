Дні ангела у жовтні 2022: як назвати дитину та кого привітати з іменинами
Календар днів ангела допомагає вибрати ім'я для новонародженої дитини та не забути привітати друзів та близьких людей з іменинами. Такий календар за старих часів називали Святці. Вважалося, що новонароджені отримають заступництво та захист того святого, на честь якого вони отримали за датою народження.
Повний календар днів ангела на жовтень 2022 - читайте в матеріалі нижче.
1 жовтня: Олексій, Аркадій, Борис, Веніамін, Володимир, Вольдемар, Іван, Іларіон, Костянтин, Михайло, Петро, Сергій, Ян, Аріадна, Аріна, Єфросинія, Ірина, Софія.
2 жовтня: Олексій, Гаврило, Георгій, Давид, Єгор, Ігор, Костянтин, Макар, Микола, Ніл, Теодор, Трохим, Федір, Марія, Саватій.
3 жовтня: Олександр, Василь, Іван, Іларіон, Михайло, Олег, Остап, Теодор, Федір, Ян, Тетяна.
4 жовтня: Олександр, Андрій, Валентин, Василь, Володимир, Вольдемар, Данило, Дмитро, Іван, Йосип, Костянтин, Лаврентій, Нестор, Петро, Ян, Агнія.
5 жовтня: Олександр, Веніамін, Кузьма, Макар, Мартін, Микола, Петро, Параска, Федір, Феофан.
6 жовтня: Андрій, Іван, Інокентій, Микола, Петро, Ян, Іраїда, Раїса.
7 жовтня: Андрій, Антон, Василь, Віталій, Владислав, Давид, Ібрагім, Павло, Сергій, Степан, Текла.
8 жовтня: Олександр, Опанас, Герман, Євген, Максим, Микола, Остап, Павло, Прохор, Роман, Сергій, Єфросинія, Лаура, Тата.
9 жовтня: Олександр, Опанас, Володимир, Вольдемар, Дмитро, Іван, Микола, Тихін, Ян.
10 жовтня: Аристарх, Віктор, Герман, Дмитро, Ігнат, Марк, Михайло, Петро, Теодор, Федір, Акіліна, Февронія, Юліанія.
11 жовтня: Олександр, Валентин, В'ячеслав, Георгій, Єгор, Веремій, Ібрагім, Іван, Іларіон, Кирило, Макар, Марк, Нестор, Остап, Родіон, Теодор, Федір, Харитон, Ян, Ганна, Марія, Тетяна, Уляна, Юліана.
12 жовтня: Іоанн, Ян, Альфред, Кіпріан.
13 жовтня: Який, Олександр, Олексій, Василь, В'ячеслав, Григорій, Леонід, Матвій, Михайло, Петро, Семен, Серафим, Олександра, Аполлінарія, Марія.
14 жовтня: Олександр, Олексій, Георгій, Григорій, Єгор, Іван, Михайло, Микола, Петро, Роман, Сава, Ян, Віра.
15 жовтня: Андрій, Борис, Василь, Георгій, Давид, Дмитро, Єгор, Іван, Костянтин, Михайло, Петро, Степан, Теодор, Федір, Яків, Ян, Олександра, Анна, Устина, Юстина.
16 жовтня: Антон, Денис, Іоанн, Павло, Петро, Ян, Ядвіга.
17 жовтня: Василь, Володимир, Вольдемар, Дмитро, Михайло, Микола, Павло, Петро, Степан, Тихін, Яків, Вероніка, Віринея.
18 жовтня: Гавриїл, Григорій, Дем'ян, Денис, Веремій, Інокентій, Кузьма, Макар, Матвій, Олександра, Філіпп, Харитіна.
19 жовтня: Іван, Макар, Хома, Ян, Лаура.
20 жовтня: Дем'ян, Йосип, Леонтій, Марк, Микола, Сергій, Юліан, Пелагея, Аделіна, Аліна.
21 жовтня: Василь, Віктор, Володимир, Вольдемар, Дмитро, Іван, Микола, Павло, Петро, Серафим, Ян, Єлизавета, Марія, Надія, Пелагея, Таїсія, Тетяна.
22 жовтня: Ібрагім, Костянтин, Максим, Петро, Севастян, Степан, Яків.
23 жовтня: Андрій, Антон, Василь, Юхим, Іларіон, Інокентій, Кирило, Кузьма, Павло, Сава, Сергій, Симон, Степан, Хома, Яків.
24 жовтня: Олександр, Іларіон, Лев, Макар, Філіп, Зінаїда, Вікторина, Філонілла.
25 жовтня: Олександр, Богдан, Денис, Іван, Кузьма, Лаврентій, Макар, Максиміліан, Мартин, Микола, Остап, Тарас, Ян, Домініка.
26 жовтня: Антон, Веніамін, Інокентій, Микита, Микола, Трохим, Яків, Злата.
27 жовтня: Гнат, Кузьма, Максиміліан, Михайло, Назар, Петро, Параска.
28 жовтня: Опанас, Денис, Дмитро, Юхим, Іван, Лук'ян, Семен, Ян.
29 жовтня: Олексій, Георгій, Дементій, Євген, Єгор, Іван, Леонтій, Ян, Віола, Єфросинії.
30 жовтня: Олександр, Андрій, Антон, Дем'ян, Йосип, Кузьма, Леонтій.
31 жовтня: Андрій, Гаврило, Давид, Йосип, Лука, Микола, Семен, Сергій, Теодор, Федір, Юліан, Єлизавета, Єфросинія, Злата.
До речі, раніше ми розповідали про те, які свята відзначатимуться у жовтні 2022 року і чи будуть додаткові вихідні.