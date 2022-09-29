Дні ангела у жовтні 2022: як назвати дитину та кого привітати з іменинами

Календар днів ангела допомагає вибрати ім'я для новонародженої дитини та не забути привітати друзів та близьких людей з іменинами. Такий календар за старих часів називали Святці. Вважалося, що новонароджені отримають заступництво та захист того святого, на честь якого вони отримали за датою народження.