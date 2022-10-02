Лунный календарь стрижек на октябрь 2022: когда не стоит посещать парикмахера
Лунным календарем с древних времен пользовались для определения лучших дней для различных манипуляций с волосами. Считается, что в определенные фазы Луны стрижки приносят удачу и волосы становятся послушными, растут лучше. А в некоторые дни стрижки становятся неудачными и могут принести неприятности.
Когда в октябре будут самые удачные дни для похода к парикмахеру и когда стричься не стоит - читайте ниже.
Фазы Луны в октябре 2022
Растущая Луна - с 1 по 8 октября, с 26 по 31 октября
Убывающая Луна - с 10 по 24 октября
Полнолуние - 9 октября
Новолуние - 25 октября
Солнечное затмение - 25 октября
В дни растущей Луны стоит делать стрижки тем, кто хочет быстрее отрастить волосы. А вот на убывающую Луну рост волос замедляется, поэтому такие дни стоит выбирать только тем, у кого короткая стрижка - форма будет сохраняться дольше.
Удачные и неудачные дни для парикмахерской
Благоприятные дни для стрижки: 3, 12, 15, 18, 19, 22, 24, 29, 30
Для быстрого роста волос: 3, 6, 7, 26, 27
Для получения прибыли и удачи: 2, 6, 19, 22, 27
Идеальные дни для изменения прически: 12, 22, 29, 30
Удачные дни для окрашивания: 1, 2, 4, 12, 15, 18, 19, 20, 28, 29, 30
Для завивки: 4, 6, 22, 31
Нейтральные дни: 5, 6, 7, 8, 11, 14, 16, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 31
Самые неудачные дни: 1, 2, 4, 9, 10, 13, 17
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