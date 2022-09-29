Посівний календар 2022: що і коли сіяти у жовтні
Посівний календар на жовтень 2022 року підкаже, які дати найкраще підійдуть для підзимніх посівів тих чи інших культур, та як можна розпланувати роботу в саду та городі, розраховуючи на ефективні плоди такої праці.
Які дні в середині осені сприятливі та небажані для роботи на грядках - читайте у матеріалі нижче.
При визначенні вдалих та невдалих дат, садівники зазвичай орієнтуються на фази Місяця, становище якого впливає на життєвий цикл рослин.
На повний місяць (9 жовтня) та молодик (25 жовтня) - дуже невдалий час для посадки рослин, які дають наземні плоди, для коренеплодів і бобових рослин.
Загалом сприятливі дні для посадки будь-яких рослин: 2, 3, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 23, 26, 27, 30, 31 жовтня.
Несприятливі дати для посадки: 4, 5, 6, 9, 24, 25 жовтня
Що і коли садити та сіяти
Коренеплоди
- Буряк, морква, пастернак: 11-12, 23-24, 30-31 жовтня
- Редиска: 3, 11-12, 16-17, 23, 30-31 жовтня
- Селера, петрушка на корінь: 11-12, 23, 30-31 жовтня
Цибулеві
- Цибуля городня: 23, 26-27, 30-31 жовтня
- Цибуля на зелень, шніт: 2-3, 7-8, 11-12, 26-27, 30-31 жовтня
- Часник: 7-8, 26-27 жовтня
- Цибуля порей, рокамболь та інші: 26-27 жовтня
Овочі на стіл та зберігання
- Гострий та декоративний перець: 7-8, 26-27 жовтня
- Кале, пак-чой та інша листова капуста: 2-3, 16-17, 26-27 жовтня
- Зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) 1-3, 11-12, 16-17, 23, 26-31 жовтня
- Міцелій: 23 жовтня
Зелень та трави
- Листовий салат: 7-8, 10 жовтня
- Шпинат: 2-3, 11-12, 26-27 жовтня
- Рукола, крес, листова гірчиця: 2-3, 7-8, 11-12, 26-27, 30-31 жовтня
- Мангольд та інші листові овочі: 2-3, 11-12, 30-31 жовтня
- Щавель: 7-8, 10, 26-27 жовтня
- Кріп та фенхель: 7-8, 10, 26-27 жовтня
- Петрушка, кінза та селера на листі: 2-3, 7-8, 11-12, 26-27, 30-31 жовтня
- Базилік, материнка, розмарин: 7-8, 10, 26-27 жовтня
- Лікарські та чайні культури: 1, 23, 26-29 жовтня
- Мікрозелень: 2-3, 7-8, 11-12, 26-27, 30-31 жовтня
Ягідно-плодовий сад
- Суниця та полуниця: 2-3, 13-17, 26-27, 30 жовтня
- Яблуня: 1-3, 7-8, 11-13, 20-21, 28-30 жовтня
- Груша, айва 2-3, 7-8, 11-12, 20-23, 29-30 жовтня
- Абрикос, вишня, слива, персик: 1-3, 7-8, 11-12, 20-23, 28-30 жовтня
- Черешня: 7-8, 11-12, 18-21 жовтня
- Волоський горіх, фундук: 1-3, 7-8, 10-12, 20-21, 28-29 жовтня
- Калина, шипшина, горобина, обліпиха: 1-2, 7, 11-12, 16-17, 20-23, 26-29 жовтня
- Глід: 7-8, 10-12, 16-17, 19-21, 23, 26-27 жовтня
- Малина: 7-8, 13-17, 20-23, 26-27 жовтня
- Смородина: 1-3, 7-8, 18-21, 26-27, 30 жовтня
- Агрус та інші ягідники: 2-3, 7-8, 16-17, 20-23, 26-27, 30 жовтня
- Виноград: 7-8, 13-23, 26-27 жовтня
Декоративні рослини
- Газон, ґрунтопокривні рослини: 1-3, 10, 16-22, 28, 31 жовтня
- Однорічники: 2-3, 10, 16-17, 23, 29-30 жовтня
- Цибулинні та бульбові: 2-3, 7-8, 11-22, 26-27, 30 жовтня
- Трав'янисті багаторічники: 7, 11-13, 16-23, 26-27 жовтня
- Хвойні: 7-8, 11-23, 26-27 жовтня
- Живі огородження: 1, 7-8, 11-12, 16, 22-23, 28-29 жовтня
- Чагарники та дерева: 7-8, 11-23, 26-27 жовтня
- Кучеряві та плетисті культури: 1-3, 7-8, 13-15, 20-22, 28, 30-31 жовтня
- Сидерати: 1-3, 11-12, 16-23, 26-31 жовтня.
Нагадаємо, раніше досвідчені садівники розкривали 8 секретів розмноження кущів та дерев.
А також перед цим ми писали, як підготувати грядку під овочі восени, щоб отримати рясний ранній урожай.