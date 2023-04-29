Місячний календар стрижок на травень 2023: в які дні не можна йти в перукарню

Фази Місяця у травні 2023 року

Повний місяць: 5 травня о 19:37 за київським часом

5 травня о 19:37 за київським часом Молодий місяць: 19 травня о 17:56 за київським часом

19 травня о 17:56 за київським часом Місяць, що росте: 1-5 травня, а також 20-31 травня

1-5 травня, а також 20-31 травня Місяць, що зменшується: з 6 по 18 травня

з 6 по 18 травня Місячне затемнення: 5 травня о 19:24 за київським часом

Найвдаліші дні для походу до перукарні

Найкращі дні для стрижки: 1, 20 та 25, 30 травня.

Для швидкого росту волосся: 1-4, 20-22, 25-30 травня.

Для зміцнення волосся: 9, 25-29 травня.

Кардинальна зміна іміджу: 3, 11 та 18, 31 травня.

Вдалі дні для фарбування: 1-4, 10-12, 25, 27, 29-31 травня.

Оздоровчі процедури для волосся: 5-6, 14-15, 24 травня.

Невдалі дні для походу до перукарні

Найневдалішими днями для стрижки стануть: 6, 14, 15, 24, 30 травня.

Крім того, у ці дні не варто робити будь-які маніпуляції з волоссям.

Хороші дні для інших доглядових процедур

Календар стрижки та фарбування волосся: 1-3, 10, 11, 20, 23, 25, 27, 29-31

Манікюр та педикюр: 1, 2, 20, 25, 30.

Схуднення: 1-4, 20-31

Видалення пігментних плям, бородавок: 1, 2, 20, 25, 30.

Епіляція і депіляція: 14-17, 23-27.

Масаж та процедури від целюліту: 3, 8-11, 16, 17, 23, 31.

Які дні будуть найбільш сприятливими енергетично

Сприятливі місячні дні для початку нових справ: 1, 3, 4, 20, 24, 25, 29, 30.

Енергетично сприятливі дні за місячним календарем: 1, 3, 4, 6, 7, 10-12, 17, 18, 20, 24, 25, 29, 30.

Несприятливі місячні дні для початку нових справ у травні 2023 року: 21, 22.

Енергетично несприятливі дні у травні 2023 року: 13, 15, 16, 21, 22.