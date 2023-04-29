Місячний календар стрижок на травень 2023: в які дні не можна йти в перукарню

Наші предки спиралися на місячні фази з давніх-давен, щоб планувати важливі події свого життя. Не секрет, що небесне світило певним чином впливає на земне життя, тому може допомогти обрати найвдаліший день для процедур із волоссям.
Які дні у травні 2023 року будуть вдалими - читайте у матеріалі Styler нижче.
Найкращі дні для стрижки: 1, 20 та 25, 30 травня.
Для швидкого росту волосся: 1-4, 20-22, 25-30 травня.
Для зміцнення волосся: 9, 25-29 травня.
Кардинальна зміна іміджу: 3, 11 та 18, 31 травня.
Вдалі дні для фарбування: 1-4, 10-12, 25, 27, 29-31 травня.
Оздоровчі процедури для волосся: 5-6, 14-15, 24 травня.
Найневдалішими днями для стрижки стануть: 6, 14, 15, 24, 30 травня.
Крім того, у ці дні не варто робити будь-які маніпуляції з волоссям.
Сприятливі місячні дні для початку нових справ: 1, 3, 4, 20, 24, 25, 29, 30.
Енергетично сприятливі дні за місячним календарем: 1, 3, 4, 6, 7, 10-12, 17, 18, 20, 24, 25, 29, 30.
Несприятливі місячні дні для початку нових справ у травні 2023 року: 21, 22.
Енергетично несприятливі дні у травні 2023 року: 13, 15, 16, 21, 22.
Раніше ми розповідали, в які дні травня варто займатися садово-городніми справами.
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