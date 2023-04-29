Лунный календарь стрижек на май 2023: в какие дни нельзя идти в парикмахерскую

Наши предки опирались на лунные фазы с давних времен, чтобы планировать важные события своей жизни. Не секрет, что небесное светило определенным образом влияет на земную жизнь, поэтому поможет выбрать самый удачный день для процедур с волосами.
Какие дни в мае 2023 года будут удачными - читайте в материале Styler ниже.
Лучшие дни для стрижки: 1, 20 и 25, 30 мая.
Для быстрого роста волос: 1-4, 20-22, 25-30 мая.
Для укрепления волос: 9, 25-29 мая.
Кардинальное изменение имиджа: 3, 11 и 18, 31 мая.
Удачные дни для покраски: 1-4, 10-12, 25, 27, 29-31 мая.
Оздоровительные процедуры для волос: 5-6, 14-15, 24 мая.
Самыми неудачными днями для стрижки станут: 6, 14, 15, 24, 30 мая.
Кроме того, в эти дни не стоит производить какие-либо манипуляции с волосами.
Благоприятные лунные дни для начала новых дел: 1, 3, 4, 20, 24, 25, 29, 30.
Неблагоприятные лунные дни для начала новых дел: 21, 22.
Энергетически неблагоприятные дни в мае 2023: 13, 15, 16, 21, 22.
Энергетически благоприятные дни по лунному календарю: 1, 3, 4, 6, 7, 10-12, 17, 18, 20, 24, 25, 29, 30.
Раньше мы рассказывали, в какие дни мая следует заниматься садово-огородными делами.
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