RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Лунный календарь стрижек на май 2023: в какие дни нельзя идти в парикмахерскую

Лунный календарь стрижек на май 2023 года (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Наши предки опирались на лунные фазы с давних времен, чтобы планировать важные события своей жизни. Не секрет, что небесное светило определенным образом влияет на земную жизнь, поэтому поможет выбрать самый удачный день для процедур с волосами.

Какие дни в мае 2023 года будут удачными - читайте в материале Styler ниже.

Фазы Луны в мае 2023 года

  • Полнолуние: 5 мая в 19:37 по киевскому времени
  • Молодой месяц: 19 мая в 17:56 по киевскому времени
  • Растущая Луна: 1-5 мая, а также 20-31 мая
  • Убывающая Луна: с 6 по 18 мая
  • Лунное затмение: 5 мая в 19:24 по киевскому времени

Самые удачные дни для похода в парикмахерскую

Лучшие дни для стрижки: 1, 20 и 25, 30 мая.

Для быстрого роста волос: 1-4, 20-22, 25-30 мая.

Для укрепления волос: 9, 25-29 мая.

Кардинальное изменение имиджа: 3, 11 и 18, 31 мая.

Удачные дни для покраски: 1-4, 10-12, 25, 27, 29-31 мая.

Оздоровительные процедуры для волос: 5-6, 14-15, 24 мая.

Неудачные дни для похода в парикмахерскую

Самыми неудачными днями для стрижки станут: 6, 14, 15, 24, 30 мая.

Кроме того, в эти дни не стоит производить какие-либо манипуляции с волосами.

Хорошие дни для других уходовых процедур

  • Календарь стрижки и окрашивания волос: 1-3, 10, 11, 20, 23, 25, 27, 29-31
  • Маникюр и педикюр: 1, 2, 20, 25, 30
  • Похудение: 1-4, 20-31
  • Удаление пигментных пятен, бородавок: 1, 2, 20, 25, 30.
  • Эпиляция и депиляция: 14-17, 23-27.
  • Массаж и процедуры от целлюлита: 3, 8-11, 16, 17, 23, 31.

Какие дни будут наиболее благоприятными энергетически

Благоприятные лунные дни для начала новых дел: 1, 3, 4, 20, 24, 25, 29, 30.

Неблагоприятные лунные дни для начала новых дел: 21, 22.

Энергетически неблагоприятные дни в мае 2023: 13, 15, 16, 21, 22.

Энергетически благоприятные дни по лунному календарю: 1, 3, 4, 6, 7, 10-12, 17, 18, 20, 24, 25, 29, 30.

Раньше мы рассказывали, в какие дни мая следует заниматься садово-огородными делами.

Смотрите также новый календарь всех религиозных праздников в мае 2023.

Читайте РБК-Украина в Google News
волоссяУход за волосамилунный календарькалендарь стрижек