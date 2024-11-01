Місячний календар стрижок на листопад. Коли не можна йти до перукаря

Вважається, що стрижка за місячним календарем може вберегти від невдач і навіть принести дива. І в листопаді буде чимало днів, коли зміна зачіски може стати максимально вдалою.

Коли стригтися у листопаді за місячним календарем, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Haircut Lunar Calendar .

Коли можна стригтися у листопаді - вдалі дні

Запишіться на стрижку 5 листопада, якщо хочете залучити у своє життя удачу та позитив. Окрім цього, на цей день можна сміливо планувати фарбування, результат буде дуже вдалим.

Також можна стригтися 6, 7 8 та 9 листопада. Ці дні вважаються сприятливими, волосся буде здоровим, а результат роботи перукаря не розчарує.

Якщо ви хочете здобути впевненість - запишіться на стрижку 11 листопада. Якщо ж у ваших мріях успіх на роботі та збільшення доходів - плануйте зміну образу на 14 число.

Одним з найвдаліших днів для стрижки є 15 листопада. У цю дату будь-які експерименти можуть принести успіх, а волосся стане здоровим, якщо зрізати посічені кінці.

Крім цього, у листопаді можна стригтися в період з 20 по 23 числа. А якщо ви хочете сходити в салон 26 листопада, плануйте лише незначні зміни, кардинальні варто перенести на інший день. Стрижка 27 числа принесе позитив та допоможе налагодити стосунки, а 30 - покращить стан волосся і добре позначиться на кар'єрі.

Найкращі дні для стрижки у листопаді (ілюстрація: freepik.com)

Місячний календар на листопад - невдалі дні для стрижки

Не варто стригти та фарбувати волосся в період з 1 по 4 листопада. Результат може вас неприємно здивувати, а шевелюра дуже довго відростатиме.

Також до списку невдалих днів для стрижки потрапили такі дати: 9, 10, 12 та 13 листопада. Не варто змінювати зачіску, якщо не хочете складнощів та неприємних новин.

16 листопада фарбування може бути невдалим. А 17 числа будь-які процедури та все, що пов'язане з волоссям, приречено на провал.

Крім цього, не варто стригтися 18 та 19 листопада, ви ризикуєте "зрізати" свій успіх. Однак можна проводити процедури, які допомагають оздоровити волосся або відновити його після фарбування.

Найгірші дні для стрижки у листопаді - 24, 25 та 28 числа. Згідно з місячним календарем у ці дати можна "нарватися" на проблеми в особистому житті.