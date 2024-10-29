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Такі стрижки для жінок після 50 миттєво омолодять на 10 років. 5 варіантів на коротке волосся

Вівторок 29 жовтня 2024 07:15
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Такі стрижки для жінок після 50 миттєво омолодять на 10 років. 5 варіантів на коротке волосся Як стригтися після 45 років (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Сучасна стрижка здатна не лише підкреслити красу, а ще й омолодити, коли це необхідно. І якщо ви не знаєте, які зачіски зараз модні і як носити коротке волосся жінкам після 50 - просто зверніть увагу на тренди цієї осені.

РБК-Україна (проект Styler) називає 5 зачісок, які допомагають приховати вік й бути незрівнянною.

Багатошарова зачіска

Ця стрижка чудово підійде жінкам, які не люблять витрачати багато часу на створення об'єму та кучерів. Вам не доведеться щоранку "чаклувати" над зачіскою перед дзеркалом, адже достатньо буде лише влаштувати "творчий безлад". До того ж така стрижка чудово підходить для волосся будь-якого кольору.

Такі стрижки для жінок після 50 миттєво омолодять на 10 років. 5 варіантів на коротке волосся

Стрижка, яку не треба вкладати (фото: instagram.com/__k_vu__)

Асиметричний боб

Ця зачіска вважається "золотою" та найвдалішою. Якщо ви хочете мати ефектний вигляд та при цьому приховати свій вік - попросіть перукаря, аби той зробив акцентне подовження волосся біля скроні. До слова, такий боб можна робити як на хвилястому, так і на рівному волоссі.

Такі стрижки для жінок після 50 миттєво омолодять на 10 років. 5 варіантів на коротке волосся

Які стрижки омолоджують (фото: instagram.com/salirasa)

Зухвалий чубчик

Якщо ж ви хочете приховати зморшки та просто закрити чоло - обирайте короткі зачіски з чубчиком. Увесь секрет такої стрижки в тому, що майстер має філірувати пасма й не забувати про багатошаровість.

Такі стрижки для жінок після 50 миттєво омолодять на 10 років. 5 варіантів на коротке волосся

Як стрижка підійде жінці після 50 (фото: instagram.com/hazzhair)

Стрижка біксі

Назва зачіски розкриває усю її особливість - в ній поєднуються піксі та короткий боб. Біксі чудово підійде жінкам, які хочуть мати ефектний вигляд. Стрижка дає можливість експериментувати, з нею вам не доведеться хвилюватися про те, що ви будете непоміченою.

Такі стрижки для жінок після 50 миттєво омолодять на 10 років. 5 варіантів на коротке волосся

Зачіска для жінки після 45 років (скріншот)

Подовжене каре

А ця зачіска підійде жінкам, які не хочуть дуже коротко стригти волосся. Головна "фішка" каре - чіткі лінії та подовжені пасма ближче до обличчя. Така стрижка візуально подовжить шию й допоможе мати дуже молодий вигляд.

Такі стрижки для жінок після 50 миттєво омолодять на 10 років. 5 варіантів на коротке волосся

Зачіска для жінки після 55 років - варіант на волосся середньої довжини (фото: instagram.com/sohail_colour_artist)

До слова, раніше ми показали трендові образи на осінь та зиму.

Окрім цього, нещодавно ми називали 7 ідей стильного "френча" з яскравими кінчиками.

Під час створення матеріалу було використано джерела: сайт Gazeta.pl, Instagram-сторінки стилістів з ніками "__k_vu__", "hazzhair", "salirasa", "sohail_colour_artist".

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