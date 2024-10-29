Такі стрижки для жінок після 50 миттєво омолодять на 10 років. 5 варіантів на коротке волосся

Сучасна стрижка здатна не лише підкреслити красу, а ще й омолодити, коли це необхідно. І якщо ви не знаєте, які зачіски зараз модні і як носити коротке волосся жінкам після 50 - просто зверніть увагу на тренди цієї осені.

Багатошарова зачіска

Ця стрижка чудово підійде жінкам, які не люблять витрачати багато часу на створення об'єму та кучерів. Вам не доведеться щоранку "чаклувати" над зачіскою перед дзеркалом, адже достатньо буде лише влаштувати "творчий безлад". До того ж така стрижка чудово підходить для волосся будь-якого кольору.

Стрижка, яку не треба вкладати (фото: instagram.com/__k_vu__)

Асиметричний боб

Ця зачіска вважається "золотою" та найвдалішою. Якщо ви хочете мати ефектний вигляд та при цьому приховати свій вік - попросіть перукаря, аби той зробив акцентне подовження волосся біля скроні. До слова, такий боб можна робити як на хвилястому, так і на рівному волоссі.

Які стрижки омолоджують (фото: instagram.com/salirasa)

Зухвалий чубчик

Якщо ж ви хочете приховати зморшки та просто закрити чоло - обирайте короткі зачіски з чубчиком. Увесь секрет такої стрижки в тому, що майстер має філірувати пасма й не забувати про багатошаровість.

Як стрижка підійде жінці після 50 (фото: instagram.com/hazzhair)

Стрижка біксі

Назва зачіски розкриває усю її особливість - в ній поєднуються піксі та короткий боб. Біксі чудово підійде жінкам, які хочуть мати ефектний вигляд. Стрижка дає можливість експериментувати, з нею вам не доведеться хвилюватися про те, що ви будете непоміченою.

Зачіска для жінки після 45 років (скріншот)

Подовжене каре

А ця зачіска підійде жінкам, які не хочуть дуже коротко стригти волосся. Головна "фішка" каре - чіткі лінії та подовжені пасма ближче до обличчя. Така стрижка візуально подовжить шию й допоможе мати дуже молодий вигляд.

Зачіска для жінки після 55 років - варіант на волосся середньої довжини (фото: instagram.com/sohail_colour_artist)