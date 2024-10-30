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Щасливий колір місяця: який манікюр притягне успіх та любов у листопаді

Середа 30 жовтня 2024 13:40
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Щасливий колір місяця: який манікюр притягне успіх та любов у листопаді Грошовий манікюр на листопад 2024 року (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Існує думка, що для кожного місяця в році є певний щасливий колір, який можна використовувати в інтер'єрі, одязі, аксесуарах та манікюрі.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, яким кольором гель-лаку необхідно покривати нігті в листопаді, щоб залучити удачу, гроші та кохання.

Щасливий колір на листопад 2024 року

Фінансово вдалий колір на листопад - це чорний колір. Тому, щоб отримати грошовий прибуток або успіх у нових починаннях, необхідно вибирати такий колір для манікюру, а також додавати його в повсякденні луки.

Щасливий колір місяця: який манікюр притягне успіх та любов у листопаді

Грошовий манікюр на листопад 2024 року (фото: instagram.com/paintedbyjools)

Чорний манікюр

Для тих, хто любить класику, підійде чорне однотонне покриття. Ви можете поекспериментувати та покрити нігті матовим топом або додати декоративні елементи.

Щасливий колір місяця: який манікюр притягне успіх та любов у листопаді

Однотонний манікюр (фото: instagram.com/beautycare_bygiulia)

Ще один варіант - нюдовий манікюр із різними геометричними фігурами на ньому. Їх можна намалювати від руки або використовувати спеціальні пластини для стемпінгу - тобто перенести на ніготь малюнок за допомогою спеціального штампу.

Щасливий колір місяця: який манікюр притягне успіх та любов у листопаді

Манікюр із чорними деталями (фото: instagram.com/nailartbyqueenie)

Також можна зробити варіант омбре. Для такого покриття характерне використання нюдового бежевого та чорного. Ця комбінація не виходить із моди вже кілька сезонів поспіль, адже є вдалою альтернативою класичному французькому манікюру.

Щасливий колір місяця: який манікюр притягне успіх та любов у листопаді

Чорний манікюр омбре (фото: instagram.com/nailartbyqueenie)

Колір для залучення кохання в листопаді 2024

У той же час є ще один колір, який можна використовувати, якщо ви хочете залучити кохання, нові знайомства або покращити вже існуючі відносини з партнером. Це синій колір.

Щасливий колір місяця: який манікюр притягне успіх та любов у листопаді

Манікюр для залучення кохання (фото: instagram.com/sansilt)

Синій манікюр

Якщо ви ще не експериментували в цьому сезоні, зробіть яскраво-сині нігті. Цей колір ідеально підходить для тих, хто любить непомітні акценти та доглянуті нігті.

Щасливий колір місяця: який манікюр притягне успіх та любов у листопаді

Синій манікюр (фото: instagram.com/paintedbyjools)

Ще один варіант - поєднати в одному манікюрі кілька різних відтінків синього. Такий оригінальний манікюр можна доповнити сріблястими блискітками.

Щасливий колір місяця: який манікюр притягне успіх та любов у листопаді

Декілька варіантів в одному манікюрі (фото: instagram.com/nadiamontiel_nailstudio)

Раніше ми розповіли, що червоний манікюр - вічна класика, яка завжди у тренді.

Також читайте про 7 ідей стильного "френча" з яскравими кінчиками.

Для написання матеріалу були використані такі джерела: блог Astro Muse Mari, сторінки майстрів нейл-арту в Instagram Makeup Giulia, Queenie Nguyen, Julia Diogo, nadiamontiel_nailstudio, Alesya Sansilt.

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