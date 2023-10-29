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Місячний календар на листопад 2023: найвдаліші дні для важливих справ

Неділя 29 жовтня 2023 13:41
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Місячний календар на листопад 2023: найвдаліші дні для важливих справ Вдалі та несприятливі дні у листопаді 2023 року (фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Місячні календарі з давніх-давен використовуються для багатьох сфер життя - від роботи на городі до вибору дня для походу в перукарню. Люди вірять, що фази Місяця мають вплив на успішність запланованих справ та різних починань.

Які дні в листопаді 2023 року будуть вдалими для різних важливих справ, а які будуть несприятливими, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Під час підготовки матеріалу використані джерела: Monday. Today, Day Today, Astrologyk.

Фази Місяця у листопаді 2023

Місяць зменшується : з 1 по 12 листопада, з 28 по 30 листопада

Місяць, що росте : з 14 по 26 листопада.

Молодий місяць : 13 листопада об 11:27.

Повний місяць : 27 листопада об 11:17

Найвдаліші дні у листопаді 2023 року

Сприятливі дні для починань: 12, 13, 22 листопада

Енергетично сильні дні: 2, 6, 12, 22, 28 листопада

Для походу до стоматолога: 14, 17, 18, 19, 20, 22, 25 листопада

Для поїздок та подорожей: 12, 13, 14, 22, 28 листопада

Для посадки рослин: 2, 13, 24 листопада

Для дорогих та габаритних покупок: 7, 13, 18, 21, 23, 25, 26 листопада

Найкращі дні для ухвалення рішень: з 14 по 19 листопада, з 21 по 26 листопада

Календар краси на листопад 2023

Вдалі дні для стрижок та фарбування волосся: 1, 4, 5, 7, 7, 14, 15, 16, 18, 20, 25 листопада

Для догляду за тілом та волоссям: 3, 10, 16, 21, 26, 28 листопада

Для всіх процедур, пов'язаних зі схудненням: з 14 по 26 листопада

Найкращі дні для масажу: 11, 18, 22, 29 листопада

Несприятливі дні у листопаді 2023

Не варто починати нічого нового: 3, 5, 9, 12, 15, 19, 26, 29 листопада

Особливої обережності варто дотримуватись у дні Молодика та Повного місяця - 13 та 27 листопада. Намагайтеся цими днями не робити важливих справ, не приймати поспішних чи погано перевірених рішень.

Також не рекомендується 12, 13, 14 та 26, 27, 28 листопада конфліктувати, накопичувати злість та образи, ображати інших людей, використовувати різкі слова у спілкуванні.

До речі, раніше ми писали, що в наше життя принесе повний місяць і місячне затемнення в жовтні 2023 року.

А ще розповідали, що у листопаді на нас чекає особлива дзеркальна дата.

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