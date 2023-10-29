Лунный календарь на ноябрь 2023: самые неудачные дни для важных дел
Лунные календари с древних времен используются для многих сфер жизни - от работы на огороде до выбора дня для похода в парикмахерскую. Люди верят, что фазы Луны имеют влияние на успешность запланированных дел и различных начинаний.
Какие дни в ноябре 2023 года будут удачными для различных важных дел, а какие дни будут неблагоприятными, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использованы источники: Monday. Today, Day Today, Astrologyk.
Фазы Луны в ноябре 2023
Убывающая Луна: с 1 по 12 ноября, с 28 по 30 ноября
Растущая Луна: с 14 по 26 ноября.
Новолуние: 13 ноября в 11:27.
Полнолуние: 27 ноября в 11:17
Самые удачные дни в ноябре 2023
Благоприятные дни для начинаний: 12, 13, 22 ноября
Энергетически сильные дни: 2, 6, 12, 22, 28 ноября
Для похода к стоматологу: 14, 17, 18, 19, 20, 22, 25 ноября
Для поездок и путешествий: 12, 13, 14, 22, 28 ноября
Для посадки растений: 2, 13, 24 ноября
Для дорогих и габаритных покупок: 7, 13, 18, 21, 23, 25, 26 ноября
Самые лучшие дни для принятия решений: с 14 по 19 ноября, с 21 по 26 ноября
Календарь красоты на ноябрь 2023
Удачные дни для стрижек и окрашивания волос: 1, 4, 5, 7, 7, 14, 15, 16, 18, 20, 25 ноября
Для ухода за телом и волосами: 3, 10, 16, 21, 26, 28 ноября
Для всех процедур, связанных с похудением: с 14 по 26 ноября
Лучшие дни для массажа: 11, 18, 22, 29 ноября
Неблагоприятные дни в ноябре 2023
Не стоит начинать ничего нового: 3, 5, 9, 12, 15, 19, 26, 29 ноября
Особую осторожность стоит соблюдать в дни Новолуния и Полнолуния - 13 и 27 ноября. Старайтесь в эти дни не совершать важных дел, не принимать поспешных и плохо проверенных решений.
Также не рекомендуется 12, 13, 14 и 26, 27, 28 ноября конфликтовать, накапливать злость и обиды, обижать других людей, использовать резкие слова в общении.
Кстати, ранее мы писали, что в нашу жизнь принесет полнолуние и лунное затмение в октябре 2023.
А еще рассказывали, что в ноябре нас ждет особая зеркальная дата.