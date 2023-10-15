Нас чекає особлива дзеркальна дата, здатна змінити все на краще: що потрібно про неї знати

У листопаді на нас чекає особлива дзеркальна дата, яка створить якийсь портал між двома світами. Езотерики вважають, що саме такі дати є щасливими й саме у такі дні потрібно загадувати бажання та змінювати своє життя.

Що відомо про цю дзеркальну дату в листопаді, повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на JoyPup.

Дзеркальна дата у листопаді

Листопад вважається найтемнішим періодом року, оскільки цього місяця мало сонця, стає дуже холодно і саме цей місяць у давнину вважали містичним. У цей період на нас чекає важлива дзеркальна дата - 11.11.2023.

Число 11 у нумерології вважається сакральним, оскільки воно поєднує в собі енергію творчості, чутливості, підвищеної інтуїції та передчуття.

Дві одиниці поруч символізують портал між світами, який відкриється саме в листопаді. Ще дві одиниці поспіль - посилюють дію цього порталу. У такі дати відкриваються неймовірні можливості, які балансуватимуть між натхненням та інтуїцією.

Має значення й сума чисел (1+1+1+1=4). Четвірка в нумерології символізує все цінне та матеріальне, що можна отримати ціною своїх зусиль та праці. Це - гроші, матеріальні блага, інтелектуальні ідеї, все те, що призводить до активних дій. Мета 4 - нагадати нам, що ми відповідаємо за свій добробут і успіх.

Що потрібно зробити у дзеркальну дату

Будьте в цей день особливо уважними, оскільки можливі знаки та символи від Всесвіту. Наприклад, якщо ви випадково зловите поглядом на годиннику значення 11:11 або 21:12 - будьте впевнені, що цей знак доленосний.

Візьміть паузу та прислухайтеся до себе, до своїх почуттів та своєї інтуїції. Якщо ваша перша думка про сильну втому - зробіть 11.11 своїм вихідним днем або присвятіть відпочинку хоча б частину цього дня.

Ви подумали про рідних та близьких - отже, настав час з ними побачитися і зробіть це саме у дзеркальну дату. Позитивна енергетика цього дня дасть вам заряд натхнення та бадьорості.

Задумалися про роботу чи проєкт - направте свої сили саме туди. Якщо ви давно загрузли в якійсь точці, то зможете з неї зрушити за допомогою нових ідей.

Корисно в цей день заводити нові знайомства, спілкуватися, шукати можливості та складати плани, ставити цілі.

Обов'язково цього дня:

Слухайте себе

Звертайте увагу на символи та знаки

Будьте відкриті до всього нового

Довіртеся своїй інтуїції, своєму чуття

Прийміть себе та полюбіть свої недоліки

Звертайте увагу на числа та цифри

Творіть добро

Наведіть порядок - у будинку, у столі, на робочих та особистих гаджетах

Якщо в дзеркальну дату ви побачите поєднання однакових цифр (на вулиці, уві сні, вдома, у фільмі або у телевізорі), наприклад: 777, 888, 222 - постарайтеся запам'ятати, про що саме ви думали в цей момент. Саме ці думки та емоції стануть дуже важливими для вас та вашого майбутнього.

Що не можна робити у дзеркальну дату

Найсуворіша заборона - бажати зла іншим людям, як словами, так і подумки. Заборонено лаятись, заздрити, насилати псування, проводити магічні та спіритичні сеанси, не можна обзиватись.

Не можна допускати руйнівних думок - як спрямованих на себе, так і на інших. Не можна таїти образу, завдавати іншим біль та страждання.

Як залучити успіх у дзеркальну дату

Такі дні - чудовий привід залучити у своє життя удачу та позитивні зміни. Можна використовувати різні ритуали, які пов'язані з чорної магією.

Наприклад: Слідкуйте за часом і об 11:11 11 листопада покладіть купюри та монети на стіл. Потім скажіть: Гроші до грошей ідуть, множаться, у мене проблеми припиняються. Повторіть цей ритуал о 23:11 того дня. Заговорені гроші носите із собою у гаманці до наступної дзеркальної дати.

Для виконання своїх найзаповітніших бажань можна використовувати метод карти. Це спеціальний колаж, на якому ви в картинках і словами чітко прописуєте, чого хочете досягти за наступні 12 місяців.

Напишіть, ким і де ви бачите себе за рік. Що вам потрібно, щоб досягти своєї мети та стати щасливим. Пам'ятайте, що всі бажання повинні бути конкретними та стосуватися лише вас безпосередньо.

Ще один варіант загадування бажання: напишіть його на 11 аркушах паперу. Складіть у стопку і проговоріть: Бажанню збутися, бути моїй мрії.