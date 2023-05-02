Місячне затемнення на початку травня: чого варто побоюватися і що робити не можна

На початку травня очікується неймовірна астрономічна подія – Місячне затемнення. Воно відбудеться 5 травня у знаку Скорпіона. Це місячне затемнення закриє коридор затемнень, який розпочався у квітні. А ще воно збігається з сильним енергетичним днем - Повним Місяцем та періодом ретроградного Меркурія.

Що не варто робити в Місячне затемнення і яку небезпеку воно може принести - читайте нижче.

Коли відбудеться місячне затемнення

Місячне затемнення настане у п'ятницю, 5 травня, о 17:14 за київським часом. Тривалість цього явища становитиме 4 години, а пік очікується о 19:22. У цей час побачити потемніння Місяця можна буде неозброєним оком.

Місячне затемнення - це явище, при якому на місячний диск падає тільки зовнішня тінь Землі, або півтінь. Травневе місячне затемнення називається напівтіньовим.

Поверхня Місяця може здаватися коричневою або просто темною. Наступне таке затемнення очікується лише у вересні 2042 року.

Побачити це місячне затемнення зможуть мешканці більшої частини Європи, Африки, Азії та Австралії.

Як впливає місячне затемнення на людину

Як і всі незвичайні астрономічні явища, а також періоди повного місяця, затемнення може впливати на настрій людей, їх здатність приймати рішення, емоційність.

У такі періоди спостерігаються сильні емоції – від позитивних до негативних, підвищується тривога та занепокоєння, збудливість, нервозність. Багато людей стають дратівливими, схильними до конфліктів та суперечок.

Також Місяць може викликати пригнічений настрій, депресивні розлади, смуток та смуток, бажання усамітнитися.

Ще люди можуть у період затемнення та повні втрачати здатність чітко та раціонально мислити, приймати важливі рішення правильно та конструктивно.

Часом у такі дні може зростати ризик різних катастроф, природних чи техногенних. На дорогах трапляється більше ДТП.

Що не можна робити під час місячного затемнення