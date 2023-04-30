Місячний календар на травень 2023: на які дні не варто планувати важливі справи

Місячні календарі з давніх-давен використовували для вибору дати для найважливіших і необхідних справ. Згідно з розташуванням небесного світила деякі дати не підходять для посадки рослин, стрижок, важливих зустрічей, подорожей і навіть весіль.

Які дні у травні 2023 року будуть вдалими для важливих справ, а які будуть невдалими та навіть небезпечними – читайте у матеріалі нижче.