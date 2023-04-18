Ретроградний Меркурій: коли почнеться і що робити не можна

Ретроградний Меркурій відвідає нас одразу після сонячного затемнення та частина напруженого періоду збігатиметься з коридором затемнень. Свій рух ця планета почне 21 квітня, і задкуватиме він до 15 травня 2023 року.

За що відповідає Меркурій та як позначиться на житті людей його ретроградний рух – читайте у матеріалі Styler.

Чому Меркурій ретроградний

Насправді планета Меркурій продовжуватиме рухатися своєю траєкторією, але з'явиться ілюзія, що вона почала задкувати - таке астрономічне явище називають ретроградністю.

Зазвичай Меркурій у такому русі перебуває кілька разів на рік - у середньому близько трьох тижнів поспіль.

Однак астрологи вже котрий рік відзначають, що в періоди ретроградного Меркурія відбиваються на житті людей.

Відбуваються різні складні ситуації та катаклізми, у людей починають гальмувати справи, розуміння з близькими порушується, виникають проблеми у різних сферах життя.

За що відповідає планета Меркурій

Меркурій пов'язаний зі спілкуванням та інтелектом, переговорами, отриманням та передачею інформації, з документами, з навчанням, поїздками, торгівлею. Ще ця планета сильно відбивається на родинних та любовних зв'язках, на взаєморозумінні. Вона впливає на думки, мовлення та прийняття рішень.

Саме тому в періоди ретроградного Меркурія всі ці сфери починають гальмувати, з'являються всілякі перешкоди, уповільнюються процеси, а рівень сприйняття та розуміння один одного сильно знижується.

Як Меркурій може вплинути на нас

У дні ретроградного Меркурія можуть бути такі проблеми:

Затримки з транспортом, страйки, аварії, раптові ремонти

Проблеми у навчанні, помилки

Плутанина з цифрами, документації, помилки в договорах, документи

Неприємності в технічній сфері та комунікації

Люди стають розсіяними, забудькуватими, сповільнюється швидкість обробки інформації

Виникають несподівані ситуації під час взаємодії з іншими людьми

Люди та ситуації з минулого починають повертатися, можуть бути повторення

Активізуються шахраї, а люди схильні бути довірливішими

Люди з психічними відхиленнями стають активнішими

Можуть бути сварки, конфлікти, безглузде з'ясування стосунків

Виникають проблеми у розумінні один одного та висловлюванні своїх думок

Кількість природних катастроф та ДТП зростає

У людей починають проявлятися негативні риси характеру

Що не можна робити у дні ретроградного Меркурія

Варто дуже обережно проводити будь-які фінансові операції – грошові вкладення, інвестиції, перекази коштів, розрахунки. Не варто брати кредити, у борг, давати гроші у борг. Не варто робити угоди купівлі-продажу нерухомості або авто.

Обережність необхідна з будь-якими предметами, які швидко спалахують.

Якщо є можливість перенести подорожі – варто це зробити. Або хоча б не планувати на перші та останні дні періоду.

Не можна ухвалювати поспішні та необдумані рішення, братися за нові проєкти, переходити на нову роботу.

Небажано з'ясовувати стосунки, провокувати сварки, починати суперечки.

Не варто укладати договори - від важливих угод до укладання шлюбу.

А що можна робити під час ретроградного Меркурія