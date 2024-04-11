Місячне дихання: спосіб, який змусить вас заснути за лічені хвилини

Що допоможе вам заснути

Не варто рахувати овець, гортати стрічки соціальних мереж або намагатися приспати себе за допомогою книги. Якщо ви не можете заснути, то є простий спосіб впоратися з цим.

Коли ви сильно нервуєте і дивитесь на будильник, ви починаєте з жахом розуміти, що через кілька годин у вас підйом і залишки сонливості вивітрюються з голови.

Варто покласти край вашим стражданням і використати хитру техніку "Чандра Бхедан", яку ще називають "Місячне дихання". Це дуже специфічна японська техніка дихання, яка часто використовується у йозі.

Як виконувати "місячне дихання"

1. Злегка натиснувши вказівним та середнім пальцями правої руки, закрийте праву ніздрю. Очі при цьому мають бути заплющені.

Тепер глибоко і дуже повільно вдихніть і видихніть через ліву ніздрю. І повторюйте це до того часу, поки ваше тіло повністю не розслабиться.

Чому ця хитрість допомагає заснути?

За цією технікою дихання стоїть небагато науки. Наша ліва ніздря тісно пов'язана з нашою нервовою системою. На думку йогів, глибоке дихання надає заспокійливий вплив на тіло та розум. Таке розслаблення тіла зрештою призводить до настання сну.

Цей метод може дати енергію

До речі, техніка такого дихання може наповнити вас енергією протягом дня. Тобто вам потрібно зробити все навпаки. Якщо ви відчуваєте втому та слабкість, то закрийте ліву ніздрю і глибоко вдихніть, видихаючи через праву ніздрю.

Ця техніка називається "Сонячне дихання", і вона дасть вам додатковий заряд енергії.

Не впадайте у відчай, якщо техніка не спрацювала прям з першого разу - як і все в йозі, техніка дихання вимагає деякої практики та часу.