RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Лунное дыхание: способ, который заставит вас уснуть за считанные минуты

Какой хитрый способ поможет вам быстро уснуть (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Стресс, переживания, внутреннее беспокойство - стали сейчас постоянными спутниками украинцев. И именно они становятся причинами, которые мешают нормально спать по ночам. Но справиться с проблемой можно с помощью очень простого, но рабочего хитрого способа.

Какая хитрость поможет вам уснуть за считанные минуты, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Fit for fun.

Что поможет вам уснуть

Не стоит считать овец, листать ленты социальных сетей или пытаться усыпить себя с помощью книги. Если вы не можете уснуть, то есть простой способ с этим справиться.

Когда вы сильно нервничаете и смотрите на будильник, вы начинаете с ужасом понимать, что через несколько часов у вас подъем и остатки сонливости выветриваются из вашей головы.

Стоит положить конец вашим страданиям и использовать хитрую технику "Чандра Бхедан", которую еще называют "Лунное дыхание". Это очень специфическая японская техника дыхания, которая часто используется в йоге.  

Как выполнять "Лунное дыхание"

1. Слегка надавив указательным и средним пальцами правой руки, закройте правую ноздрю. Глаза при этом должны быть закрыты.

Теперь глубоко и очень медленно вдохните, и выдохните через левую ноздрю. И повторяйте это до тех пор, пока ваше тело полностью не расслабится.

Почему эта хитрость помогает уснуть?

За этой техникой дыхания стоит немного науки. Наша левая ноздря тесно связана с нашей нервной системой. По мнению йогов, глубокое дыхание оказывает успокаивающее воздействие на тело и разум. Такое расслабление тела в конечном итоге приводит к наступлению сна.

Этот метод может дать энергию

Кстати, техника такого дыхания может наполнить вас энергией в течение дня. То есть, вам нужно сделать все наоборот. Если вы чувствуете усталость и слабость, то закройте левую ноздрю и глубоко вдохните, выдыхая через правую ноздрю.

Эта техника называется "Солнечное дыхание", и она даст вам дополнительный заряд энергии.

Не отчаивайтесь, если техника не сработала прям с первого раза - как и все в йоге, техника дыхания требует некоторой практики и времени.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бессонница