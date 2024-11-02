Містять бактерії: дерматолог розповіла, чого потрібно уникати під час прийому душу

Губка для душу може приховувати в собі багато небезпек, які можуть становити загрозу для здоров'я. Дерматолог розповіла, чим краще замінити такий предмет, щоб уникнути проблем зі шкірою.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку американського дерматолога Амни Адель.

Чого варто уникати

Експерт розповіла про три речі, які вона ніколи б не зробила, коли справа доходить до гігієни.

Зокрема, вона закликає уникати губки для душу з люфи. Все тому, що такий предмет постійно знаходиться у ванній в вологому середовищі та "збирає" бактерії, грибок та пліснява. Потім всі ці шкідливі речовини переносяться на тіло.

Доктор Адель рекомендує просто вимити тіло руками або віддати перевагу силіконовим губкам, які стануть фантастичною альтернативою.

До того ж твердіші губки здатні пошкодити вашу шкіру - вони залишають там невеликі тріщини.

Щоб уникнути будь-яких проблем, змінюйте губки кожні 2 місяці та ретельно висушуйте їх щоразу після використання. Також, щоб позбутися бактерій, можна спробувати випрати губку у пральній машинці, або потримати у розчині води з оцтом.

Чому повинен бути окремий рушник для обличчя

Вона також порадила використовувати окремі рушники для тіла та обличчя, зазначивши.

"Я б ніколи не використовував той самий рушник, яким витираю пах і ноги. Тому що так поширюється грибкова інфекція, якщо вона у вас є", - додала лікар.

Для обличчя має бути окремий рушник. У жодному разі не витирайте ним інші частини тіла, інакше бактерії з них потраплять на чутливу шкіру і можуть викликати акне і запалення.

Після того, як вмилися і витерли обличчя рушником, у жодному разі не залишайте його сушитися у ванній - в теплому вологому середовищі в тканині будуть розмножуватися бактерії, що позначиться на вашій шкірі. Варто вішати рушник на сушарку в кімнаті або на балконі.

Окрім того, ворс сильно м'яких рушників може сильно травмувати шкіру і стає причиною сильного роздратування. Краще вибрати шовковий рушник - ця тканина дуже м'яка і гладка, вона ідеально підходить для чутливої шкіри.