Чому у жінок целюліт виникає частіше, ніж у чоловіків: основні причини

Целюліт з’являється незалежно від віку - частіше у жінок, рідше у чоловіків. Дерматолог розповіла, чому у більшості чоловіків взагалі немає целюліту та які фактори на це впливають

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Що таке целюліт та як виникає

Целюліт - це жирові відкладення, які накопичуються під поверхнею шкіри та тиснуть на сполучну тканину.

Дерматолог Енді Чієн розповіла, що найчастіше целюліт виникає на стегнах і сідницях жінок після статевого дозрівання.

Часто целюліт виглядає як "апельсинова кірка". До того такий стан може виникати у людей будь-якої статури.

Лікар із лікування ожиріння Дженні Стенфорд розповіла, к оли жирові клітини під шкірою ростуть, вони розширюються і натискають на сполучну тканину трохи нижче поверхні шкіри.

Коли це відбувається, сполучна тканина під шкірою стискується і затримує жир, тягнучи шкіру вниз, тоді як жир штовхає вгору. Це порушує гладкий зовнішній вигляд шкіри та призводить до ефекту ямок.

"Генетична схильність відіграє вирішальну роль, оскільки деякі гени впливають на розподіл жиру та характеристики сполучної тканини", - каже Стенфор.

До того ж сидячий спосіб життя або дієта з високим вмістом оброблених продуктів може призвести до збільшення ваги, що спричиняє накопичення жиру.

Крім того, відсутність фізичних вправ часто спричиняє зниження м’язового тонусу, що може призвести до помітного утворення целюліту.

Чому у більшості чоловіків немає целюліту

Целюліт набагато частіше зустрічається у жінок, головним чином через особливості будови їхнього тіла.

Сполучна тканина під шкірою у чоловіків і жінок формується по-різному. У жінок ці тканини розташовані вертикально, як смуги, що дозволяє жиру легше виштовхуватися вгору та створювати такий грудкуватий вигляд.

Тоді як чоловіки мають більш перехресну структуру, яка краще утримує жир. Чоловіки з таким же типом статури, як і жінки, набагато рідше схильні до розвитку целюліту через різницю в тому, як сполучна тканина утримує жир. Ось чому навіть у дуже підтягнутих жінок може бути целюліт.

Також у жінок більше підшкірного жиру на стегнах, де целюліт більш помітний.

У жінок шкіра тонша, ніж у чоловіків, що теж робить целюліт менш помітним.

Як позбутися целюліту

У сучасному світі є деякі креми та косметичні процедури, такі як лазерна терапія та радіочастотне лікування можуть допомогти зменшити появу целюліту.

Однак, найпростіше змінити спосіб життя, додати здорове харчування та підтримувати нормальну вагу.