Дерматолог назвала головну помилку, яку усі роблять під час нанесення крему на обличчя

Помилитися при нанесенні крему для обличчя реально і це роблять усі кожного дня. Дерматолог назвала помилку, яка призводить до проблем зі шкірою.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok -сторінку американського дерматолога Амни Адель.

Чому важливо наносити крем

Зволоження є одним із найважливіших кроків будь-якої процедури догляду за шкірою. Воно має важливе значення для запобігання втраті води та збереження еластичності шкіри.

Це також може допомогти створити бар’єр, який захищає шкіру від подразників і забруднюючих речовин.

Якщо регулярно використовувати засоби з гіалуроновою кислотою, активне зволоження гарантоване. Це, своєю чергою, запобігає ранньому виникненню зморшок, а у вже наявних зменшує виразність.

Щоденне зволоження шкіри обличчя сприяє відновленню та зміцненню захисного гідроліпідного бар'єра. Це така шкірна ділянка, яка нівелює згубний вплив різних зовнішніх та внутрішніх факторів.

Якої помилки уникати під час нанесення крему

Дерматолог розповіла, що краще наносити крем на вологу шкіру, тоді поглинання набагато ефективнішим.

Експерт також пояснив, що техніка справді має значення. Вона радить продукт наносити "вздовж напрямку росту волосся, адже якщо наносити в протилежному напрямку, то в кінці ви закупорюєте свій волосяний фолікул, що може призвести до висипання".

Також Адель радить не занурювати пальці в банку із зволожуючим кремом, а краще використовувати спеціальну ложку, щоб набрати засіб.