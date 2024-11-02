Содержат бактерии: дерматолог рассказала, чего нужно избегать во время приема душа

Губка для душа может скрывать в себе много опасностей, которые могут представлять угрозу здоровью. Дерматолог рассказала, чем лучше заменить такой предмет, чтобы избежать проблем с кожей.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу американского дерматолога Амны Адель.

Чего следует избегать

Эксперт рассказала о трех вещах, которые она никогда бы не сделала, когда дело доходит до гигиены.

В частности, она призывает избегать губки для душа из люфы. Все потому, что такой предмет постоянно находится в ванной во влажной среде и "собирает" бактерии, грибок и плесень. Затем все эти вредные вещества переносятся на тело.

Доктор Адель рекомендует просто вымыть тело руками или предпочесть силиконовые губки, которые станут фантастической альтернативой.

К тому же более твердые губки способны повредить вашу кожу - они оставляют там небольшие трещины.

Во избежание каких-либо проблем меняйте губки каждые 2 месяца и тщательно высушивайте их каждый раз после использования. Также, чтобы избавиться от бактерий, можно попытаться постирать губку в стиральной машинке или подержать в растворе воды с уксусом.

Почему должно быть отдельное полотенце для лица

Она также посоветовала использовать отдельные полотенца для тела и лица, отметив.

"Я бы никогда не использовал то самое полотенце, которым вытираю пах и ноги. Потому что так распространяется грибковая инфекция, если она у вас есть", - добавила врач.

Для лица должно быть отдельное полотенце. В любом случае не вытирайте им другие части тела, иначе бактерии из них попадут на чувствительную кожу и могут вызвать акне и воспаление.

После того, как умылись и вытерли лицо полотенцем, ни в коем случае не оставляйте его сушиться в ванной - в теплой влажной среде в ткани будут размножаться бактерии, что скажется на вашей коже. Следует вешать полотенце на сушилку в комнате или на балконе.

Кроме того, ворс сильно мягких полотенец может сильно травмировать кожу и становится причиной сильного раздражения. Лучше выбрать шелковое полотенце - эта ткань очень мягкая и гладкая, она идеально подходит для чувствительной кожи.