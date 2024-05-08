"Місцеві залишаться на вулиці". Окупанти у Маріуполі хочуть знести цілий квартал (відео)

Що відомо про знесення кварталу

"Жителі Лівобережного району окупованого міста вже не знають, як достукатися до псевдовлади. Їх будинки усі увійшли до списків "под снос". А ось обіцяне компенсаційне житло загарбники надавати не поспішають, бо зайняті будівництвом під іпотеку", - кажуть у міськраді.

Також вони зазначають, що зараз продовжують зносити будинки в районі вулиць Азовстальської, Ломізова, бульвару Меотиди та Морського бульвару.

Там вже повністю знищено 38 будівель. Серед них не лише житлові будинки, але й дитсадок №91 та 103, школа № 56.

"Маріупольці випустили ролик із закликом надати їм нове житло, бо досі винаймають вцілілі квартири або живуть у знайомих та родичів. Проте в окупантів власні плани. Вони продовжують забудовувати місто іпотечним житлом для росіян, а ось місцевих жителів залишають на вулиці", - додають у раді.

Нагадаємо, що раніше у Маріупольській міськраді поширювали відео, на якому росіяни радіють, що за мізерні гроші змогли придбати квартири у зруйнованих будинках. Таким чином вони потім зможуть отримати велику компенсацію за зруйноване майно.

Також раніше повідомлялось, що у місті багато російських підрядників які ніби-то проводять ремонтні роботи в аварійних будинках. Але насправді вони відмивають кошти та заробляють на біді маріупольців.

А взимку жителі Маріуполя скаржились, що окупаційна влада не ремонтує каналізаційну систему і вулиці масово заливає відходами.