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"Місцеві залишаться на вулиці". Окупанти у Маріуполі хочуть знести цілий квартал (відео)

У Маріуполі хочуть знести цілий квартал (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Росіяни в окупованому Маріуполі планують знести цілий квартал у Лівобережному районі міста. Місцеві виступають категорично проти цього і навіть зняли ролик із закликом прислухатись до них. Втім окупаційна влада на них не зважає.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Маріупольської міської ради у Telegram.

Що відомо про знесення кварталу

"Жителі Лівобережного району окупованого міста вже не знають, як достукатися до псевдовлади. Їх будинки усі увійшли до списків "под снос". А ось обіцяне компенсаційне житло загарбники надавати не поспішають, бо зайняті будівництвом під іпотеку", - кажуть у міськраді.

Також вони зазначають, що зараз продовжують зносити будинки в районі вулиць Азовстальської, Ломізова, бульвару Меотиди та Морського бульвару.

Там вже повністю знищено 38 будівель. Серед них не лише житлові будинки, але й дитсадок №91 та 103, школа № 56.

"Маріупольці випустили ролик із закликом надати їм нове житло, бо досі винаймають вцілілі квартири або живуть у знайомих та родичів. Проте в окупантів власні плани. Вони продовжують забудовувати місто іпотечним житлом для росіян, а ось місцевих жителів залишають на вулиці", - додають у раді.

 

Нагадаємо, що раніше у Маріупольській міськраді поширювали відео, на якому росіяни радіють, що за мізерні гроші змогли придбати квартири у зруйнованих будинках. Таким чином вони потім зможуть отримати велику компенсацію за зруйноване майно. 

Також раніше повідомлялось, що у місті багато російських підрядників які ніби-то проводять ремонтні роботи в аварійних будинках. Але насправді вони відмивають кошти та заробляють на біді маріупольців. 

А взимку жителі Маріуполя скаржились, що окупаційна влада не ремонтує каналізаційну систему і вулиці масово заливає відходами.

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МаріупольОкупанти