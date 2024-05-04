Окупанти ховають техніку в Маріуполі через удари ATACMS, - партизани

Окупанти, ймовірно, бояться нових ударів ракетами ATACMS. У Маріуполі відзначається активне переміщення техніки ворога, яку він намагається сховати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал партизанського руху "Атеш".

"Агенти "АТЕШ" продовжують фіксувати постійне переміщення військової техніки рашистів в окупованому Маріуполі через удари ATACMS та величезні втрати", - йдеться в повідомленні.

Росіяни намагаються заховати техніку через удари ATACMS (t.me/atesh_ua)

При цьому партизани запевняють, що їм відомо всі дані про поточне місцезнаходження практично кожного підрозділу і місць, куди окупанти перемістили різні види озброєнь, намагаючись сховати їх.

ATACMS для України

Попри те, що з виділенням допомоги від США для Києва на 60 млрд доларів відбулася затяжна пауза, президент України Володимир Зеленський заявив про домовленість про постачання ракет ATACMS.

Зокрема, за даними The New York Times, Україні було виділено понад 100 ракет більшого радіусу дії ATACMS поза вищезазначеним пакетом допомоги.

При цьому в ОК "Південь" наголошували, що на фоні постачання цих ракет, росіяни у тимчасово окупованому Криму прискоренними темпами займаються відновленням наявних систем ППО.