Прийшов "руский мір". В окупованому Маріуполі будинки заливає нечистотами, місцеві обурені

Жителі окупованого Маріуполя скаржаться, що місто заливає каналізацією, а аварійні бригади ніяк не реагують на виклики місцевих та не усувають проблеми. Уже 10 днів будинок і двір на одній із вцілілих вулиць потопає у нечистотах.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Маріупольської міської ради у Telegram.

Окупанти не реагують на скарги місцевих

Вже 10 днів не приїжджають "аварійники" й до провулка Київського,14. Там забита каналізація, нечистоти течуть у квартири мешканців. Але вже майже два тижні ніхто не реагує.

Маріупольці обурені бездіяльністю аварійних бригад. Вони скаржаться у місцевих чатах:

"скільки ще чекати? Як жити?"

"нині біля будинку знову купа фекалій плаває біля 1-го під'їзду. Смердить неймовірно. Увійти до під'їзду неможливо"

"скільки ще чекати? Як жити?"

"Ситуація з каналізаційними поривами - критична. Маріупольці постійно скаржаться на те, що підвали будинків та квартири потопають у відходах. Окупанти повністю провалили "зимовий період", коли усі застаріли мережі почали "давати" пориви", - пишуть у міськраді.

Вони зазначають, що окупанти не здатні розв'язати проблеми із каналізацією, адже на комунальних підприємствах не вистачає співробітників і їм не виплачують заробітну платню.

Додамо також, що з літа 2023 року жителі будинку на проспекті Перемоги, 135 у Лівобережному районі міста скаржаться на пориви каналізації. Кілька разів окупанти усували пориви, але вже через місяць двір знову заливало відходами. Аварійні бригади окупантів перестали реагувати на скарги місцевих.

Квартири заливає нечистотами (скриншот із відео)