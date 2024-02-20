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Прийшов "руский мір". В окупованому Маріуполі будинки заливає нечистотами, місцеві обурені

Маріуполь, Вівторок 20 лютого 2024 13:31
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Прийшов "руский мір". В окупованому Маріуполі будинки заливає нечистотами, місцеві обурені Маріуполь заливає нечистотами (фото: Маріупольська міська рада)
Автор: Василина Копитко

Жителі окупованого Маріуполя скаржаться, що місто заливає каналізацією, а аварійні бригади ніяк не реагують на виклики місцевих та не усувають проблеми. Уже 10 днів будинок і двір на одній із вцілілих вулиць потопає у нечистотах.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Маріупольської міської ради у Telegram.

Окупанти не реагують на скарги місцевих

Вже 10 днів не приїжджають "аварійники" й до провулка Київського,14. Там забита каналізація, нечистоти течуть у квартири мешканців. Але вже майже два тижні ніхто не реагує.

Маріупольці обурені бездіяльністю аварійних бригад. Вони скаржаться у місцевих чатах:

  • "скільки ще чекати? Як жити?"
  • "нині біля будинку знову купа фекалій плаває біля 1-го під'їзду. Смердить неймовірно. Увійти до під'їзду неможливо"
  • "скільки ще чекати? Як жити?"

"Ситуація з каналізаційними поривами - критична. Маріупольці постійно скаржаться на те, що підвали будинків та квартири потопають у відходах. Окупанти повністю провалили "зимовий період", коли усі застаріли мережі почали "давати" пориви", - пишуть у міськраді.

Вони зазначають, що окупанти не здатні розв'язати проблеми із каналізацією, адже на комунальних підприємствах не вистачає співробітників і їм не виплачують заробітну платню.

Додамо також, що з літа 2023 року жителі будинку на проспекті Перемоги, 135 у Лівобережному районі міста скаржаться на пориви каналізації. Кілька разів окупанти усували пориви, але вже через місяць двір знову заливало відходами. Аварійні бригади окупантів перестали реагувати на скарги місцевих.

Прийшов &quot;руский мір&quot;. В окупованому Маріуполі будинки заливає нечистотами, місцеві обуреніПрийшов &quot;руский мір&quot;. В окупованому Маріуполі будинки заливає нечистотами, місцеві обуреніКвартири заливає нечистотами (скриншот із відео)

Прийшов &quot;руский мір&quot;. В окупованому Маріуполі будинки заливає нечистотами, місцеві обуреніДвір залило нечистотами (фото: Маріупольська міськрада)

Раніше ми писали про те, що в Маріуполі окупанти знищують цінну мозаїку.

Читайте також про те, що окупанти обурили маріупольців проектом реконструкції набережної.

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Маріуполь окупанти
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