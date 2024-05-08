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"Местные останутся на улице". Оккупанты в Мариуполе хотят снести целый квартал (видео)

В Мариуполе хотят снести целый квартал (фото иллюстративный: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Россияне в оккупированном Мариуполе планируют снести целый квартал в Левобережном районе города. Местные выступают против этого и даже сняли ролик с призывом прислушаться к ним. Но оккупационные власти их мнения не учитывает.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Мариупольского городского совета в Telegram.

Что известно о сносе квартала

"Жители Левобережного района оккупированного города уже не знают, как достучаться до псевдовласти. Их дома все вошли в списки "под снос". А вот обещанное компенсационное жилье захватчики предоставлять не спешат, потому что заняты строительством под ипотеку", - говорят в горсовете.

Также они отмечают, что сейчас продолжают строить дома в районе улиц Азовстальской, Ломизова, бульвара Меотиды и Морского бульвара.

Там уже полностью уничтожены 38 зданий. Среди них не только жилые дома, но и детсад №91 и 103, школа №56.

"Мариупольцы выпустили ролик с призывом предоставить им новое жилье, потому что до сих пор снимают уцелевшие квартиры или живут у знакомых и родственников. Однако у оккупантов собственные планы. Они продолжают застраивать город ипотечным жильем для россиян, а вот местных жителей оставляют на улице", - добавляют в горсовете.

 

Напомним, что ранее в Мариупольском горсовете распространяли видео, на котором россияне радуются, что за символические деньги смогли приобрести квартиры в разрушенных домах. Таким образом, они потом смогут получить большую компенсацию за разрушенное имущество.

Также ранее сообщалось, что в городе много российских подрядчиков, которые якобы проводят ремонтные работы в аварийных домах. Но на самом деле они отмывают средства и зарабатывают на беде мариупольцев.

А зимой жители Мариуполя жаловались, что оккупационные власти не ремонтируют канализационную систему и улицы массово заливают отходами.

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