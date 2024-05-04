У Маріуполі зафіксували новий сплеск загадкових смертей окупантів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал партизанського руху "Атеш".

"У Маріуполі загинули 10 військових РФ у зв'язку з переданими "загадковими" пасочками, ковбасками та сальцем. Смак був не те що б чудовим, а "вбивчо" смачним. Великдень все ближче і ближче, а передач ще вистачає", - розповіли партизани.

Не перший випадок

Зазначимо, що у Маріуполі не вперше загадково ліквідовуються окупанти.

Наприклад, у листопаді 2023 року повідомлялося, що за кілька днів в окупованому Маріуполі було вбито як мінімум чотирьох співробітників "поліції" та ФСБ РФ.

Крім того, цього ж місяця, але пізніше, було вбито ще шістьох російських загарбників. Зокрема, двох із них було застрелено прямо на вулиці.

А в середині жовтня минулого року за тиждень у місті за "загадкових обставин" було вбито 26 російських військових.

Зазначимо, що партизани не приховують, що активно стежать за окупантами у Маріуполі.