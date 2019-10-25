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Мисс Украина Вселенная 2019: имя и яркие фото победительницы

STYLERЖизнь    25.10.2019 - 08:56
Мисс Украина Вселенная 2019: имя и яркие фото победительницы
Мисс Украина Вселенная 2019 (Коллаж РБК-Украина)

Победительница Мисс Украина Вселенная 2019 сделала признание о своей внешности

В ночь с 24 на 25 октября в Киеве прошла церемония награждения победительниц конкурса Мисс Украина Вселенная 2019. Торжественное мероприятие прошло в Fairmont Grand Hotel Kyiv.

Корону получила 26-летняя Анастасия Суббота из города Запорожье. Титул первой вице-мисс Украина Вселенная 2019 достался 26-летней Лизе Ястремской из Киева, второй вице-мисс стала 19-летняя киевлянка Янина Рыбалко, титул третьей вице-мисс – 23-летней Оксане Ватаманюк из Черновцов, четвертой вице-мисс стала 19-летняя Елизавета Маруняк из Киева.

Мисс Украина Вселенная 2019: имя и яркие фото победительницы

Анастасия Суббота (Фото: instagram.com/awwsaturday)

26-летняя Анастасия Суббота по специальности веб-дизайнер, но уже много лет работает профессиональной моделью. Как призналась девушка, она знакома с предыдущей обладательницей титула Мисс Украина Вселенная Кариной Жосан, так как они вместе работали манекенщицами в Китае.

Мисс Украина Вселенная 2019: имя и яркие фото победительницы

Анастасия Суббота (Фото: instagram.com/awwsaturday)

Анастасия Суббота от природы блондинка, однако незадолго до конкурса она перекрасилась в рыжий цвет и девушка уверена, что именно это принесло ей удачу.

Мисс Украина Вселенная 2019: имя и яркие фото победительницы

Анастасия Суббота (Фото: instagram.com/awwsaturday)

У нее есть молодой человек, но он на вручении короны не присутствовал. Кроме того, по условиям конкурса, в ближайший год победительница не может выйти замуж.

Мисс Украина Вселенная 2019: имя и яркие фото победительницы

Анастасия Суббота (Фото: instagram.com/awwsaturday)

Победительница Мисс Украина Вселенная 2019 поедет представлять родную страну на международный конкурс Мисс Вселенная, который пройдет в Лос-Анджелесе. Анастасия Суббота очень рада, так как в США уже несколько лет живет и работает ее мама и они впервые смогут увидеться после долгой разлуки.

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