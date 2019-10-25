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Міс Україна Всесвіт 2019: ім'я та яскраві фото переможниці

STYLERЖиття    25.10.2019 - 08:56
Міс Україна Всесвіт 2019: ім'я та яскраві фото переможниці
Міс Україна Всесвіт 2019 (Колаж РБК-Україна)

Переможниця Міс Україна Всесвіт 2019 зробила зізнання про свою зовнішність

В ніч з 24 на 25 жовтня в Києві пройшла церемонія нагородження переможниць конкурсу Міс Україна Всесвіт 2019. Урочистий захід пройшов у Fairmont Grand Hotel Kyiv.

Корону здобула 26-річна Анастасія Субота з міста Запоріжжя. Титул першої віце-міс Україна Всесвіт 2019 дістався 26-річній Лізі Ястремській з Києва, другою віце-міс стала 19-річна киянка Яніна Рибалко, титул третьої віце-міс – 23-річній Оксані Ватаманюк з Чернівців, четвертою віце-міс стала 19-річна Єлизавета Маруняк з Києва.

Міс Україна Всесвіт 2019: ім'я та яскраві фото переможниці

Анастасія Субота (Фото: instagram.com/awwsaturday)

26-річна Анастасія Субота за спеціальністю веб-дизайнер, але вже багато років працює професійною моделлю. Як зізналася дівчина, вона знайома з попередньою володаркою титулу Міс Україна Всесвіт Кариною Жосан, так як вони разом працювали манекенницями в Китаї.

Міс Україна Всесвіт 2019: ім'я та яскраві фото переможниці

Анастасія Субота (Фото: instagram.com/awwsaturday)

Анастасія Субота від природи блондинка, однак незадовго до конкурсу вона перефарбувалася в рудий колір і дівчина впевнена, що саме це принесло їй успіх.

Міс Україна Всесвіт 2019: ім'я та яскраві фото переможниці

Анастасія Субота (Фото: instagram.com/awwsaturday)

У неї є хлопець, але він на врученні корони не був присутній. Крім того, за умовами конкурсу, в найближчий рік переможниця не може вийти заміж.

Міс Україна Всесвіт 2019: ім'я та яскраві фото переможниці

Анастасія Субота (Фото: instagram.com/awwsaturday)

Переможниця Міс Україна Всесвіт 2019 поїде представляти рідну країну на міжнародний конкурс Міс Всесвіт, який пройде в Лос-Анджелесі. Анастасія Субота дуже рада, так як в США вже кілька років живе і працює її мама і вони вперше зможуть побачитися після довгої розлуки.

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