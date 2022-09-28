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Міськрада Одеси не захотіла відправляти пам'ятник Катерині II до музею. Що буде далі

Фото: пам'ятник Катерині ІІ в Одесі (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В Одесі міська рада провалила голосування за демонтаж пам'ятника російській імператриці Катерині II, та передачу його до обласного історико-краєзнавчого музею.

Таку ініціативу під час голосування 28 вересня підтримали лише 17 депутатів. Трансляція засідання велася на YouTube-каналі міськради.

При цьому варто зазначити, що проти ніхто не проголосував, а утримався від голосування - 21 депутат.

Перед цим питання необхідності демонтажу пам'ятника порушували на інтернет-конференції та проводили електронні опитування. У Мінкульті зазначали, що цей монумент "навряд чи потрібно залишати" в Одесі, при цьому рішення має ухвалювати місцева влада.

У міськраді на 15-й сесії перед голосуванням депутати від "ЄС", які й ініціювали переміщення пам'ятника до музею, звертали увагу, що скульптура не охороняється, неодноразово була облита фарбою та є "маркером "русского мира"".

У пояснювальній записці групи депутатів щодо ініціативи вказувалося, що залишати пам'ятник Катерині II, яка є "спадщиною окупаційних режимів, які прагнули знищити незалежність, суверенітет та державність української нації" в Одесі неприпустимо в умовах повномасштабної війни проти України.

Як розповів представник "Євросолідарності" Петро Обухов у своєму Facebook, у міськраді 64 депутати, і мер також має голосувати, а для ухвалення рішення потрібно 33 голоси.

"Якщо "не голосував" - був присутній на сесії, але не натискав кнопку. Якщо прізвища немає у списку - депутат або вийняв картку для голосування, або не був присутній", - написав він і виклав списки тих, хто не голосував.

У коментарях до публікації, відповідаючи на запитання, що далі буде з голосуванням за ідею перенести пам'ятник до музею, враховуючи недостатню кількість голосів - політик зазначив, що таке питання повторно можуть розглянути на наступній сесії.

Як голосували в Одеській міськраді за демонтаж пам'ятника Катерині II та перенесення до музею (Фото: facebook.com/peterodua)

Як повідомлялося раніше, перед цим у Кабміні підтримують ідею демонтажу пам'ятника Катерині ІІ в Одесі.

Додамо також, що мер міста Геннадій Труханов виступає проти демонтажу скульптури.

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Київська міська радаОдесаКатерина II