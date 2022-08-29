Труханов заявил, что Украине надо искать компромиссы с РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Corriere della Sera .

"Я считаю, что надо действовать политически, ведь на кону жизнь миллионов людей. Я не хочу, чтобы меня неправильно поняли. Очевидно, я мечтаю вернуться к нашим границам в 1991 году", - заявил Труханов.

По словам мэра Одессы, Украине надо шаг за шагом договариваться, постепенно искать компромиссы с Россией и избегать конфронтаций. В этой войне надо идти по пути переговоров.

Труханов заявил, что президент России Владимир Путин не отказался от планов захвата Одессы, поскольку, по его мнению, он одержим этим городом. Он считает, что судьбу Харькова город не повторит, поскольку Путин хочет взять его целым.

"Я не пессимист, и верю, что мы в итоге победим. Но война остается долгой, трудной. Наше наступление на Херсон идет медленно, и Путин продолжает надеяться на окружение Одессы с севера для соединения с "Приднестровьем", - заявил Труханов.

Отдельно, Труханов высказал свою категорическую позицию против демонтажа памятника Екатерине II.

"Я против сноса. Даже если мы разрушаем памятники, история не меняется. Знаю, что собрана петиция с 25 тысячами подписей, но я жду. С такой логикой мне также убрать памятник Пушкину или Гагарину? Это не имеет смысла", - пояснил городской голова.