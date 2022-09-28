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Горсовет Одессы не захотел отправлять памятник Екатерине II в музей. Что будет дальше

Фото: памятник Екатерине II в Одессе (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Одессе городской совет провалил голосование за демонтаж памятника российской императрице Екатерине II, и передачу его в областной историко-краеведческий музей.

Такую инициативу на голосовании 28 сентября поддержали только 17 депутатов. Трансляция заседания велась на YouTube-канале горсовета.

При этом стоит отметить, что против не проголосовал никто, а воздержался от голосования - 21 депутат.

Перед этим вопрос о необходимости демонтажа памятника поднимали на интернет-конференции и проводили электронные опросы. В Минкульте отмечали, что этот монумент "вряд ли нужно оставлять" в Одессе, при этом решение должна принимать местная власть.

В горсовете на 15-й сессии перед голосованием депутаты от "ЕС", которые и инициировали перемещение памятника в музей, обращали внимание, что скульптура не охраняется, неоднократно была облит краской, и является "маркером "русского мира"".

В пояснительной записке группы депутатов относительно инициативы указывалось, что оставлять памятник Екатерине II, который является "наследием оккупационных режимов, стремившихся уничтожить независимость, суверенитет и государственность украинской нации" в Одессе недопустимо в условиях развязанной РФ полномасштабной войны против Украины.

Как рассказал представитель "Евросолидарности" Петр Обухов в своем Facebook, в горсовете 64 депутата, и мэр также должен голосовать, а для принятия решения требовалось 33 голоса.

"Если "не голосовал" - присутствовал на сессии, но не нажимал кнопку. Если фамилии нет в списке - депутат либо вынул карточку для голосования, либо не присутствовал", - написал он и выложил списки тех, кто не голосовал.

В комментариях к публикации, отвечая на вопрос, что же дальше будет с голосованием за идею перенести памятник в музей, учитывая недостаточное количество голосов - политик отметил, что такой вопрос повторно могут рассмотреть на следующей сессии.

Как голосовали в Одесском горсовете за демонтаж памятника Екатерине II и перенос в музей (Фото: facebook.com/peterodua)

Как сообщалось ранее, перед этим в Кабмине поддерживают идею демонтажа памятника Екатерине II в Одессе.

Добавим также, что мэр города Геннадий Труханов выступает против демонтажа скульптуры.

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Киевский городской советОдессаКатерина II