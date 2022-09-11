Екатерину II приравняли к Путину. Памятник в Одессе расписали краской (фото)
Фото: в Одессе на памятнике Екатерине II написали: "Екатерина = Путин" (Getty Images)
На постаменте памятника "Основателям Одессы" на Екатерининской площади в Одессе написали красной краской "Екатерина = Путин". Коммунальщики уже отмывают надпись.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую".
Отмечается, что девушка нанесла надпись баллончиком около 20:00 10 сентября.
Издание пишет, что сотрудники полиции охраны, которые дежурят у памятника, не стали у девушки на пути.
Сегодня надпись уже стирают коммунальщики.
Напомним, в Кабмине поддерживают идею демонтажа памятника Екатерине II в Одессе.
При этом мэр Геннадий Труханов выступает против демонтажа памятника.
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