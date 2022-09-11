Екатерину II приравняли к Путину. Памятник в Одессе расписали краской (фото)

Фото: в Одессе на памятнике Екатерине II написали: "Екатерина = Путин" (Getty Images)

На постаменте памятника "Основателям Одессы" на Екатерининской площади в Одессе написали красной краской "Екатерина = Путин". Коммунальщики уже отмывают надпись.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую".