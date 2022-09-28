ua ru
Ср, 28 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Міськрада Одеси не захотіла відправляти пам'ятник Катерині II до музею. Що буде далі

Новость на русском →
Одеса, Середа 28 вересня 2022 16:56
Міськрада Одеси не захотіла відправляти пам'ятник Катерині II до музею. Що буде далі Фото: пам'ятник Катерині ІІ в Одесі (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В Одесі міська рада провалила голосування за демонтаж пам'ятника російській імператриці Катерині II, та передачу його до обласного історико-краєзнавчого музею.

Таку ініціативу під час голосування 28 вересня підтримали лише 17 депутатів. Трансляція засідання велася на YouTube-каналі міськради.

При цьому варто зазначити, що проти ніхто не проголосував, а утримався від голосування - 21 депутат.

Перед цим питання необхідності демонтажу пам'ятника порушували на інтернет-конференції та проводили електронні опитування. У Мінкульті зазначали, що цей монумент "навряд чи потрібно залишати" в Одесі, при цьому рішення має ухвалювати місцева влада.

У міськраді на 15-й сесії перед голосуванням депутати від "ЄС", які й ініціювали переміщення пам'ятника до музею, звертали увагу, що скульптура не охороняється, неодноразово була облита фарбою та є "маркером "русского мира"".

У пояснювальній записці групи депутатів щодо ініціативи вказувалося, що залишати пам'ятник Катерині II, яка є "спадщиною окупаційних режимів, які прагнули знищити незалежність, суверенітет та державність української нації" в Одесі неприпустимо в умовах повномасштабної війни проти України.

Як розповів представник "Євросолідарності" Петро Обухов у своєму Facebook, у міськраді 64 депутати, і мер також має голосувати, а для ухвалення рішення потрібно 33 голоси.

"Якщо "не голосував" - був присутній на сесії, але не натискав кнопку. Якщо прізвища немає у списку - депутат або вийняв картку для голосування, або не був присутній", - написав він і виклав списки тих, хто не голосував.

У коментарях до публікації, відповідаючи на запитання, що далі буде з голосуванням за ідею перенести пам'ятник до музею, враховуючи недостатню кількість голосів - політик зазначив, що таке питання повторно можуть розглянути на наступній сесії.

Міськрада Одеси не захотіла відправляти пам'ятник Катерині II до музею. Що буде даліМіськрада Одеси не захотіла відправляти пам'ятник Катерині II до музею. Що буде далі

Як голосували в Одеській міськраді за демонтаж пам'ятника Катерині II та перенесення до музею (Фото: facebook.com/peterodua)

Як повідомлялося раніше, перед цим у Кабміні підтримують ідею демонтажу пам'ятника Катерині ІІ в Одесі.

Додамо також, що мер міста Геннадій Труханов виступає проти демонтажу скульптури.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська міська рада Одеса Катерина II