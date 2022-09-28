ua ru
Ср, 28 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Горсовет Одессы не захотел отправлять памятник Екатерине II в музей. Что будет дальше

Новина українською →
Одесса, Среда 28 сентября 2022 16:56
Горсовет Одессы не захотел отправлять памятник Екатерине II в музей. Что будет дальше Фото: памятник Екатерине II в Одессе (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Одессе городской совет провалил голосование за демонтаж памятника российской императрице Екатерине II, и передачу его в областной историко-краеведческий музей.

Такую инициативу на голосовании 28 сентября поддержали только 17 депутатов. Трансляция заседания велась на YouTube-канале горсовета.

При этом стоит отметить, что против не проголосовал никто, а воздержался от голосования - 21 депутат.

Перед этим вопрос о необходимости демонтажа памятника поднимали на интернет-конференции и проводили электронные опросы. В Минкульте отмечали, что этот монумент "вряд ли нужно оставлять" в Одессе, при этом решение должна принимать местная власть.

В горсовете на 15-й сессии перед голосованием депутаты от "ЕС", которые и инициировали перемещение памятника в музей, обращали внимание, что скульптура не охраняется, неоднократно была облит краской, и является "маркером "русского мира"".

В пояснительной записке группы депутатов относительно инициативы указывалось, что оставлять памятник Екатерине II, который является "наследием оккупационных режимов, стремившихся уничтожить независимость, суверенитет и государственность украинской нации" в Одессе недопустимо в условиях развязанной РФ полномасштабной войны против Украины.

Как рассказал представитель "Евросолидарности" Петр Обухов в своем Facebook, в горсовете 64 депутата, и мэр также должен голосовать, а для принятия решения требовалось 33 голоса.

"Если "не голосовал" - присутствовал на сессии, но не нажимал кнопку. Если фамилии нет в списке - депутат либо вынул карточку для голосования, либо не присутствовал", - написал он и выложил списки тех, кто не голосовал.

В комментариях к публикации, отвечая на вопрос, что же дальше будет с голосованием за идею перенести памятник в музей, учитывая недостаточное количество голосов - политик отметил, что такой вопрос повторно могут рассмотреть на следующей сессии.

Горсовет Одессы не захотел отправлять памятник Екатерине II в музей. Что будет дальшеГорсовет Одессы не захотел отправлять памятник Екатерине II в музей. Что будет дальше

Как голосовали в Одесском горсовете за демонтаж памятника Екатерине II и перенос в музей (Фото: facebook.com/peterodua)

Как сообщалось ранее, перед этим в Кабмине поддерживают идею демонтажа памятника Екатерине II в Одессе.

Добавим также, что мэр города Геннадий Труханов выступает против демонтажа скульптуры.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевский городской совет Одесса Катерина II