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Миссис Крым 2022 исполнила "Ой, у лузі червона калина", а потом дала заднюю (видео)

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Крым, Понедельник 03 октября 2022 12:24
Миссис Крым 2022 исполнила "Ой, у лузі червона калина", а потом дала заднюю (видео) Ольга Валеева исполнила "Червону калину" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Полтавчанка Ольга Валеева проживает в Крыму и этим летом выиграла на оккупированном полуострове конкурс Миссис Крым 2022. 34-летняя женщина с двумя детьми разведена, но уже давно обитает в Крыму. В один из дней она с подругой на балконе решила спеть украинскую песню "Червона калина", за что потом поплатилась.

О скандале читайте в материале Styler.

Детали скандала

Видеоролик с песней быстро распространили в пророссийских пабликах, а в адрес Ольги Валеевой посыпались оскорбления и угрозы. Из-за хейта в социальных сетях она удалила видео из своего Instagram.

Миссис Крым 2022 исполнила &quot;Ой, у лузі червона калина&quot;, а потом дала заднюю (видео)Валеева стала "миссис Крым - 2022" (instagram.com/olga_rijjylya)

Валееву назвали "фашисткой" и "нацисткой", а депутат Государственной Думы от оккупированного Крыма Леонид Ивлев, потребовал от правоохранителей наказать Ольгу Валееву за "проявление украинского фашизма".

Ольга дала заднюю

В своем Instagram женщина написала, что она не знала, что песня явлется запрещенной.

"Хочу высказаться по поводу последних событий с песней и всех оскорблений в мой адрес!!! Говорю как есть ! Я знать не знала что эта песня с чем то связана и является какой-то запрещенной ! И пели мы ее без всяких смыслов и подсмыслов и символов ! Просто спели украинскую песню (мы так думали, что это просто песенка, которую знаем давно)", - написала Валеева.

"Да ! Я украинка! Родом я из Крыма, родилась в Белогорске! Живу себе спокойно в Симферополе и воспитываю сама двоих детей! И что вы думаете, я бы стала рисковать, зная, что как оказалось, значит эта песня?" - добавила она.

Миссис Крым 2022 исполнила &quot;Ой, у лузі червона калина&quot;, а потом дала заднюю (видео)Ольга Валеева не понимает, почему на нее накинулись (фото: instagram.com/olga_rijjylya)

Как мы ранее писали, Ксения Мишина призналась, как живут ее родители в оккупированном Крыму.

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