Мішина чесно зізналася, коли готова буде вийти заміж та що для неї важливо у стосунках

Ксенія Мішина про особисте життя

Так, селебриті вирішила поспілкуватися зі своїми підписниками в Instagram і відповісти на їхні питання. Кілька із них стосувалися теми справ сердечних. Хтось із юзерів запитав, чи планує Ксенія заміжжя, і та не стала зволікати з відповіддю.

"Вийду заміж тоді, коли захочу та буду готова до цієї відповідальності", - написала Мішина.

Акторка висловилася про заміжжя (Фото: instagram.com/misha.k.ua)

Окрім того, вона також прокоментувала, що для неї є важливим у стосунках.

"У кожного своя гармонія. З приводу моєї - це партнерство, надійність, повага, спокій і, барабанний дріб, - любов", - зауважила зірка, відповідаючи на питання про те, якими, на її думку, мають бути гармонійні стосунки.

Мішина прокоментувала тему стосунків (Фото: instagram.com/misha.k.ua)

Що відомо про особисте життя акторки

Наразі відома українка не афішує, чи є в неї обранець, чи ні. Проте у минулому вона, як відомо, була головною героїнею романтичного реаліті "Холостячка". У фіналі акторка обрала коміка і сценариста Олександра Еллерта, який нині мешкає у США.

Другий учасник-фіналіст Олексій Трегубенко залишився без перемоги у шоу, і нещодавно він висловився про стосунки із Ксенією після закінчення зйомок.

Також Мішина має сина Платона від попередніх стосунків. Раніше вона зізнавалася, що ті відносини мали аб'юзивний характер, а тому їй довелося піти. Дитину вона виховує сама, і у своєму блозі час від часу ділиться теплими сімейними кадрами.

Мішина із сином Платоном (Фото: instagram.com/misha.k.ua)

До слова, Ксенія Мішина - акторка, яка є уродженкою Севастополя. Закінчувала акторський факультет в майстерні Дмитра Богомазова Київського національного університету театру кіно і телебачення імені Івана Карпенко-Карого.

Розпочала свою кар'єру у 2014 році. Отримала популярність після ролі жорстокої поміщиці Лідії Шефер у телесеріалі "Кріпосна". Також брала участь у "Танцях зірками", а у жовтні 2020 стала першою українською "Холостячкою".