"Дух свободи": Мішина поділилася враженнями від перебування в США та показала сміливий образ (фото)

Акторка Ксенія Мішина кілька тижнів провела у США разом із сином, після чого вирішила поділитися своїми висновками про цю країну. У соцмережах вона оприлюднила відповідний пост та показалося у сміливому латексному вбранні.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Що написала Мішина

У дописі зірка українських фільмів та серіалів зізналася, що все життя відчувала симпатію до Америки, навіть коли ще не бувала там. Акторка зазначила, що тритижнева поїздка видалася доволі насиченою та яскравою, тому тепер вона готова озвучити свої думки з цього приводу.

Так, Ксенія написала, що історія про "пластмасові овочі та фрукти" в США на її досвіді виявилася стереотипом.

"Приголомшливі супермаркети із зеленими корнерами, де є все - від найсвіжіших овочів, фруктів та купи здорових продуктів з крутими складами до гарячої смачної здорової їжі, не відходячи від каси", - заявила вона.

Акторка показала новий образ (Фото: instagram.com/misha.k.ua)

Окрім того, знаменита українка не приховує, що у США її підкорює дух свободи, який особливо сильно там відчувається.

"Там усім на тебе начхати - в чому ти одягнений, чим нагодований, що ти говориш і як себе проявляєш. Особливе відчуття відсутності у повітрі слідів засудження та забобонів. Ти такий, який ти є, зі своїм баченням цього світу", - пояснила знаменитість.

"Всі посміхаються скрізь і завжди. І навіть якщо це не більше ніж етикет і маскувальні елементи, вони точно піднімають настрій і змушують відповідати взаємністю", - також зазначила вона.

Мішина у латексному вбранні (Фото: instagram.com/misha.k.ua)

Головна героїня першого сезону "Холостячки", крім плюсів, озвучила і мінуси, які встигла побачити у Сполучених Штатах.

У її списку опинилися такі пункти: високі ціни, висока швидкість життя, не завжди найкращий сервіс, холодний океан у Санта-Моніці, тропічні зливи у Маямі, відсутність зручних транспортних сполучень у деяких Штатах, тому без машини там не обійтися.

"Загалом побувавши в одній із провідних світових країн, побачивши рівень прогресу та інновацій, мені стало дивно усвідомлювати, що наш ворог не соромиться претендувати на входження до списку хедлайнерів, з такими примітивними смислами і такими ж примітивними штатами як Воронеж, орел, Краснодар та ін. ху…" - підсумувала Мішина.

На знімках, які селебриті опублікувала у своєму блозі, вона постала в латексному костюмі. Вбрання складалося з кроп-топу та штанів фасону кльош із заниженою талією.

Завершили ефектний аутфіт розпущене волосся, подовжений піджак бежевого кольору та виразний макіяж.

Ксенія поділилася висновками про США (Фото: instagram.com/misha.k.ua)

Чим відома Ксенія Мішина

35-річна уродженка Севастополя зіграла у низці українських фільмів та серіалів, зокрема втілила роль Лідії Шефер у "Кріпосній" та зіграла Каміллу у серіалі "Спокуса".

Також вона брала участь у кастингу шоу "Україна сльозам не вірить" та була головною героїнею першої української "Холостячки", де у фіналі обрала коміка та сценариста Олександра Еллерта. Згодом вони повідомили про розставання.

Від попередніх стосунків акторка має сина Платона, який народився у 2012 році.